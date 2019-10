Dl Clima : Cdm approva decreto : Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – E’ stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto Clima, fortemente voluto dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Tra le principali novità introdotte dal decreto Clima, il buono mobilità per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell’aria per il quale vengono stanziati 255 milioni di euro (fino a 1.500 euro per la rottamazione dell’auto ...

Il decreto Clima giovedì in Cdm - il ministro Costa : "Testo condiviso dal Governo" : “Al lavoro per gli ultimi ritocchi al decreto Clima che, possiamo finalmente dirlo ufficialmente, domani sarà discusso in consiglio dei Ministri”. Lo annuncia su facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale - ha spiegato - che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata ...

Clima - dl verso il Cdm il 10 : incentivi ai prodotti sfusi : Ci saranno incentivi ai prodotti sfusi, nel decreto Clima che la prossima settimana, il 10 ottobre, dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri. Il testo, a quanto si apprende da fonti ministeriali, dovrebbe prevedere un sostegno a chi compri prodotti alla spina o senza confezione. La copertura dovrebbe essere garantita da fondi del ministero dell’Ambiente e dunque viene esclusa una nuova tassa sulla plastica. L'articolo Clima, dl verso il ...

Slitta ancora il Decreto Clima in Cdm : non c'è accordo sugli incentivi ed end of waste : A quanto apprende l’agenzia Dire Slitta ancora l’esame del dl Clima in consiglio dei ministri. Il Decreto dovrebbe essere esaminato la prossima settimana, e non va quindi in quello in programma per oggi. Non c’è quindi un accordo all’interno della maggioranza su alcune norme che già nei giorni scorsi avevano diviso le forze di maggioranza. In particolare sulla modulazione degli ...