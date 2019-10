Valeria Allegro nominata delegata a Rifiuti di Roma Capitale

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)– Delegato a sorpresa. A otto mesi dalle dimissioni di Pinuccia Montanari da assessore aitorna ad avere una figura istituzionale che si occupera’ di questo tema cosi’ complicato per la citta’. Non si tratta di un assessore ma di un delegato. Secondo quanto si apprende circa due settimane fa, la sindaca Virginia Raggi ha nominatoaidi. Dopo essersi dimessa da vicepresidente e assessore all’Ambiente del XII Municipio, laha fatto il suo ingresso nello staff della prima cittadina e questa mattina, insieme al neo capostaff Massimo Bugani e al direttore capitolino dell’area, Laura D’Aprile, sta partecipando alla riunione della cabina di regia al Ministero dell’Ambiente (dove non c’e’ il ministro ma il suo capo di Gabinetto e il direttore ...

Valeria_LovesH : RT @BluDiLouis: È così spensierato e allegro in questo video che sembra di star ammirando il piccolo Harry di qualche anno fa Vorrei vederl… - valeria_nuvola : Che sia allegro e pieno di sorrisi. #Buongiorno ?? -