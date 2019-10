Usa | Montgomery elegge il primo sindaco afroamericano | Steven Reed guiderà la città di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nella patria dell’attivista Rosa Parks è stato eletto il. Ladi, prima capitale della Confederazione degli Stati Uniti fondata sullo schiavismo nell’Ottocento, ha eletto come suocittadino, 45 anni, già giudice della Contea: con il 67% dei voti ha battuto al ballottaggio lo sfidante David Woods, proprietario di una tv locale. Proprio nella capitale dell’Alabama,a maggioranza nera, nacque il movimento che boicottò la segregazione razziale nei bus guidato dall’afroamericana Rosa Park. Fu l’inizio della lotta per i diritti civili. “Questa elezione non ha mai riguardato solo le mie idee – ha precisatodurante il suo discorso post vittoria pubblicato sul Washington Post – Ma tutte le speranze e i sogni che abbiamo come individui e cittadini di questa. Ha vinto il ...

