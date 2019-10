Teramo | 32enne uccisa a coltellate in casa A dare l’allarme un’amica della donna

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Unadi 32 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Nerato (), dove viveva con il compagno e la figlia. Mihaela Rosa, questo il suo nome, secondo i primi accertamenti è stata. Al’allarme è stata un’amica, che preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, si è messa in contatto con le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento e hanno trovo il corpo senza vita. Sull’omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale die il pubblico ministero Davide Rosati. I militari hanno già trovato la possibile arma del delitto: un coltello da cucina. Fino ad ora non ci sono sospettati. L'articoloin. Al’allarme un’amica...

UnioneSarda : #Teramo #coltellate mortali a #Nereto - in casa il cadavere di una 32enne #omicidio #femminicidio -