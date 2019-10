Sempre più persone scelgono di non volare | benvenuti nell’era del “flight shame”

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - la squadra più forte di Sempre. Le Fate e un bronzo memorabile : La squadra Italiana più forte di tutti i tempi: le Fate si sono guadagnate questo appellativo direttamente in pedana, mettendosi al collo un’incredibile medaglia di bronzo, salendo sul terzo gradino del podio nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Nella storia contemporanea (ultimo mezzo secolo) mai nessuna Nazionale era riuscita a spingersi fino a tanto, il miglior risultato era il quarto posto ottenuto dodici ...

Camila Cabello ha detto la cosa più dolce di Sempre su Shawn Mendes

Un posto al sole - anticipazioni al 18 ottobre : Diego Sempre più possessivo con Beatrice : Un posto al solem nei prossimi episodi, terrà i suoi fedeli telespettatori con il fiato sospeso per le sorti di alcuni dei loro beniamini. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre, rivelano che Aldo Leone finirà in ospedale e le sue condizioni saranno molto critiche. Intanto, Diego sarà sempre più possessivo nei confronti di Beatrice e non farà caso alla sua richiesta di lasciarla in pace, mentre Alice si sentirà ...

Intelligence : Conte - ‘missione Sempre più ambiziosa - visione olistica’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “I nostri interessi non possono essere più cristallizzati in termini immutabili nel tempo, fatto salvo un nucleo permanente” come la “tutela assetti degli strategici. L’interesse nazionale tende a declinarsi nel tempo in numerose sfaccettature”, chiamando i “servizi a una missione più ambiziosa. A fronte di minacce non sempre palesi” ma “ibride” e che ...

“Perfezione atomica”. Elenoire Casalegno Sempre più bollente - così nel suo camerino : Alla faccia degli anni e di qualche ruga che timidamente fa capolino Elenoire Casalegno non la smette di stupire. La bionda conduttrice ex gieffina vip lo ha fatto con una scatto che mandato in estasi la rete. Eleonoire Casalegno lo ha fatto poco prima della diretta di ‘Vite da Copertina’, il programma su Tv8 che sta conducendo insieme a Giovanni Ciacci. Ascolti sopra le attese, nonostante le critiche rivolte a Giovanni Ciacci di copiare il ...

Panchina Milan - è Sempre più confusione : dirigenza allo sbando - con Pioli la situazione rischia di naufragare : Panchina Milan – E’ sempre più confusione in casa Milan, nelle ultime ore il club rossonero ha deciso di silurare il tecnico Giampaolo nonostante il successo della 7^ giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. L’inizio di stagione non è stato di certo entusiasmante, solo 9 punti conquistati e prestazioni che non sono state all’altezza ma l’esonero dell’ex Sampdoria può essere considerato ...

Batmobile - le 10 più belle di Sempre : La Batmobile è uno dei veicoli più emblematici nella storia dei supereroi e del cinema. Le sue origini furono piuttosto modeste, a partire dalla prima Oldsmobile 88 del 1956 e, qualche tempo dopo, dalla concept car Lincoln Futura, mai prodotta in serie e progettata dalla Lincoln Division della Ford Motor Company, da cui deriva l’auto di Batman nel 1966 e nei film degli anni immediatamente successivi. La Batmobile ha iniziato a ...

Immigrazione - il Pd invita gli Africani in Italia ma dimentica che il Continente Nero cresce Sempre più : Ma chi l' ha detto che i poveri debbano rimanere tali? Un fatto da tener presente quando si analizzano i modelli di "decrescita felice" grillina o quelli proposti dai terzomondisti alla Bergoglio è che le nazioni non sono mai diventate ricche dividendo il poco denaro che c' era, ma producendone di p

Inter-Juventus è stata la partita più vista di Sempre su Sky : Il posticipo della settima giornata di Serie A tra Inter e Juventus è stata la partita più vista di sempre su Sky, la rete satellitare che da anni è il principale partner televisivo del campionato italiano. Il derby d’Italia, giocato

Resident Evil 3 Remake Sempre più vicino? Scoperto un interessante easter egg in Project Resistance : Nella closed beta di Project Resistance i giocatori stanno iniziando a scoprire alcuni segreti molto interessanti che suggeriscono, ancora una volta, un possibile Remake di Resident Evil 3.Diversi giocatori hanno Scoperto che il tema della stanza di salvataggio di Resident Evil 3 è ascoltabile in Project Resistance. L'inclusione del tema della stanza di salvataggio di Resident Evil 3 in Project Resistance è piuttosto interessante, dal momento ...

Addio Paypal e indagine in Europa : la strada di Libra è Sempre più in salita : (Photo by Chesnot/Getty Images) Tempi duri per Libra. Settimana scorsa era circolata la notizia che due colossi dei pagamenti come Visa e Mastercard avrebbero intenzione di abbandonare la Libra Association, il consorzio della 28 aziende che dovrebbe gestire la moneta elettronica, e il 4 ottobre scorso il Wall Street Journal ha reso noto che la compagnia Paypal ufficializza il suo distacco dal progetto Libra, anche se potrebbe tornare a garantire ...