Ragazzo va dal dentista per farsi curare un dente e dopo pochi giorni muore | ecco cosa è

Incidente a Ferrara - morti tre ventenni di ritorno dalla discoteca. Salvo il Ragazzo alla guida : era ubriaco : Incidente nella notte nel Polesine. A perdere la vita tre ragazzi, tre amici, tra i 21 e i 29 anni. L'auto con cui tornavano da una discoteca si è schiantata contro un albero....

Schianto al ritorno dalla discoteca. Alla guida un Ragazzo ubriaco : illeso. Chi erano le 3 vittime : Il quarto ragazzo, che era al volante della vettura, è in ospedale ma non in pericolo di vita: il 24enne aveva un tasso alcolemico di 1,3: è indagato per omicidio stradale plurimo. Tutto il gruppo di giovani lavorava all’Iper Tosano a Ferrara, e il più grande, Giulio Nali, 28 anni, era la guardia giurata.Continua a leggere

Auto contro un albero - morti tre ventenni : tornavano a casa dalla discoteca. Il Ragazzo che guidava era ubriaco : La loro Auto è sbandata al ritorno dalla discoteca ed è finita contro un albero, e tre ragazzi di poco più di vent'anni sono morti. Si è salvato solo il ragazzo di 24...

18 enne istigato al suicidio dalla ragazza con sms terrificanti - il Ragazzo muore - lei si trasforma nella fidanzata disperata : Una ragazza ha fatto di tutto affinchè il suo ragazzo si suicidasse e dopo qualche mese è riuscita nel suo intento. Il ragazzo, già dal carattere molto debole e psicologicamente instabile, riceveva centinaia di sms al giorno dalla ragazza con i quali veniva istigato al suicidio. La ragazza faceva tutto questo per poi diventare la fidanzata disperata e attirare tantissima attenzione su di lei. Il ragazzo si chiamava Conrad Roy, ...

La fidanzata per nascondere il suo rapporto a tre si inventa di essere stata violentata dal suo amante - il Ragazzo ci crede è uccide a bastonate il suo rivale in amore : Una ragazza per nascondere al suo fidanzato di avere un amante ha deciso di inventarsi una storia molto particolare. La ragazza ha detto di essere stata violentata da un uomo, il realtà il rapporto era consenziente. Il ragazzo ha creduto alle parole della ragazza e con la complicità di un suo amico ha fissato un appuntamento con il presunto violentatore e lo ha ucciso. L’omicida si chiama Christopher Membreno ha 24 anni ed è stato ...

Ragazzo scende dall’auto e fa dei gesti - poliziotto pensa che sta per estrarre una pistola e lo ferisce mortalmente poi scopre che il giovane era sordomuto : Un tragico errore quello di un poliziotto che ha ucciso un sordomuto. Il tragico evento si è verificato nella città di Charlotte nella Carolina del Nord. Un poliziotto ha visto scendere dall’auto un Ragazzo che faceva strani gesti e ha pensato che stesse per estrarre la pistola, così ha sparato più di un colpo ferendolo mortalmente. Secondo quanto riferito dal poliziotto il Ragazzo era alla guida della sua auto e non si era fermato ...

Il dirigente del Liverpool : «Sono in ospedale a Napoli col Ragazzo ferito - assenza totale di medici e polizia» : Non è passato sotto gamba l’aggressione di ieri ai tifosi inglesi venuti a Napoli per seguire il Liverpool. Il CEO di Reds, Peter Moore, che ha accompagnato il tifoso ferito all’ospedale Cardarelli, ha commento su Twitter “Sono all’ospedale con Steven in questo momento. Non lo lasceremo finché le cose non miglioreranno, quindi per ora tutti possono smettere di preoccuparsi. Stiamo cercando di farlo vedere da un medico, ...

A Scampia escluso un Ragazzo dalle lezioni perché ha i capelli blu. Per me qualcuno merita solidarietà : Gentile dirigente scolastica, sono un insegnante e le scrivo in merito alla sua controversa decisione di escludere dalle lezioni – motu proprio – un allievo 13enne a causa del fatto che il giovanotto si è presentato a scuola con una cresta di dread blu elettrico. Lei ha deciso che, poiché violava il dress code previsto dal Patto di Corresponsabilità firmato dai genitori a causa della sua certamente originale acconciatura, non gli sarebbe stato ...

Lodi - bambino cade dal balcone : Angel - Ragazzo-eroe - si tuffa e lo salva. Il piccolo era solo in casa : Miracolo nel Lodigiano dove un giovane - Angel - è riuscito a salvare con un balzo nel vuoto un bimbo di 4 anni che, attaccato alla balaustra di un balcone, a un certo punto non ce l'ha...

Quartu Sant’Elena - scende dal bus e un’auto lo travolge : Ragazzo di 13 anni muore sul colpo : Tragedia pochi minuti prima delle 20 di sabato sera a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall'autobus alla fermata di S'Ecca S'Arrideli. Sul posto ambulanze e i carabinieri del Nucleo radiomobile che stanno ricostruendo l'accaduto.Continua a leggere

24enne morso dai cani in un parco - finisce in ospedale - il padrone dei cani pesta a sangue e uccide il Ragazzo perché non voleva pagargli le cure e risarcirlo : Una storia squallida quella che si è verificata a Changsha una grande città della Cina. Un ragazzo di 24 anni, che stava facendo jogging in un parco, è stato aggredito e morso da due cani. La vittima dell’aggressione si chiamava Xie Benzong e aveva 24 anni. Il ragazzo, per le ferite riportate, è stato ricoverato in ospedale, ad accompagnarlo è stato le stesso padrone dei cani, un uomo che si chiama Guo Bin. Il padrone dei cani ha ...

Un bambino è caduto dal balcone nel Lodigiano : preso al volo da un Ragazzo : Un bambino di 4 anni è caduto da un balcone al secondo piano di una palazzina salvandosi però miracolosamente grazie al gesto di un giovane 20enne che lo ha afferrato al volo. Secondo quanto riporta un quotidiano locale, il fatto è avvenuto questa mattina nel Lodigiano, a Casalmaiocco. Protagonista del salvataggio, un addetto alla stazione di benzina e autolavaggio situata in un piazzale antistante l'abitazione del piccolo, lungo ...

Bologna solidale : Alan - il Ragazzo autistico che vola sui pedali ora ha una bici : In tanti hanno risposto all'appello della mamma, rilanciato da Repubblica e Salvaciclisti, per coronare un sogno del 16enne. Il regalo è arrivato dalla fondazione Sportfund: una mountain bike nuova rosso fiammante