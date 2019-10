Muller vuole andar via dal Bayern Monaco | l' Inter potrebbe piombare su di lui a gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)molto attenta a quanto sta accadendo in Germania fra Thomase il. Dopo 19 anni di militanza nel club bavarese con all'attivo 8 titoli nazionali, 5 Supercoppe tedesche, 5 Coppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Uefa e un Mondiale per Club, il rapporto fra l'attaccante tedesco e la società del presidente Rummenigge pare sia giunto ormai al capolinea. La rivista tedesca 'Sportbild', infatti, ha riportato chesarebbe a dir poco amareggiato dalla scarsa considerazione riservatagli in questo primo scorcio di stagione 2019/2020 dall'allenatore Niko Kovac. Finora, infatti, in Bundesliga il campione del mondo 2014 ha collezionato appena tre gettoni di presenza come titolare e non è mai riuscito a finire una partita, essendo stato sempre sostituito. In altre quattro occasioni, invece, è subentrato a partita in corso, destreggiandosi in campo per ...

