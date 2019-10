Milan | Pioli | «Dobbiamo lottare per andare in Champions»

Serie A : è ufficiale - Stefano Pioli nuovo allenatore del Milan : E' ufficiale, Mancava solo l'annuncio, adesso c'e' anche quello: Stefano Pioli e' il nuovo allenatore del Milan.

Milan - Pioli si presenta : “Il mio slogan? Vincere. Suso non si discute - Paquetà è una mezzala” : Dopo avere apposto la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni, Stefano Pioli è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Sulla sua carriera: “Mi preparo a questa avventura con grande entusiasmo, sono stato chiamato da uno dei club più importanti al mondo. Sono sicuro di fare un ottimo lavoro con la squadra, ci sono buoni giocatori”. Sullo scetticismo attorno alla sua figura: ...

Milan – Pioli si presenta tra obiettivi e battute : “tifavo Inter? Non si può confondere un ragazzino di 13 anni pieno di capelli con uomo maturo” : Pioli ha le idee chiare: le parole del nuovo allenatore del Milan nella conferenza stampa di presentazione E’ servita una conferenza molto lunga, a Stefano Pioli, per presentarsi come nuovo allenatore del Milan. Il nuovo tecnico rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti, svelando i suoi obiettivi e le sue sensazioni alla vigilia della nuova avventura. Ph. sito Ac Milan “Mi preparo a questa avventura con grande ...

Pioli al Milan - la presentazione : “ho idee diverse da Giampaolo - adesso dovrò trasmetterle alla squadra” : Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan, l’ex Fiorentina prende il posto di Marco Giampaolo ed avrà il compito di risollevare le sorti del club rossonero. Avvio di stagione veramente difficile per la squadra che ha conquistato solo 9 punti e tutti con squadre in lotta per la salvezza, si tratta di Brescia, Verona e Genoa, proprio il successo contro i rossoblu ...

Milan - la nuova probabile formazione con Pioli : tridente offensivo e chance per Leao : Il Milan cambia allenatore dopo sette giornate di campionato. La società rossonera ha infatti deciso di separarsi da Marco Giampaolo e si è affidata a Stefano Pioli, che nella tarda mattinata ha ufficialmente firmato il contratto col club meneghino. Toccherà a lui adesso prendere in mano la formazione rossonera e portarla quantomeno a lottare per un posto in Champions League. In questa prima parte di campionato il Milan non ha convinto, ma va ...

