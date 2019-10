Meteo | insiste il ciclone all'estremo sud | peggiora anche al nord

Meteo Protezione Civile domani - 23 Settembre : insiste il maltempo sull'Italia : Nella giornata di domani la perturbazione atlantica in azione in queste ore su centro-nord e regioni tirreniche insisterà sulla penisola estendendosi maggiormente sul centro-sud, dove si prevedono...

Allerta Meteo : il maltempo torna ad accanirsi sull’Italia - possibili fenomeni violenti e insistenti [MAPPE e DETTAGLI] : maltempo senza sosta sulle regioni settentrionali. Altro affondo perturbato nordatlantico e nuova bassa pressione sul medio-alto Adriatico e Nordest. Attenzione, perché i nuclei di vorticità in arrivo saranno ancora una volta significativi in un contesto di geo-potenziali sempre più compromesso, fino a 5600 gpdam sulle regioni alpine. Attacco nordatlantico dal sapore prettamente autunnale per diverse aree del Nord. I primi fronti perturbati ...

Meteo Italia - le Previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi e domani : rovesci e temporali “insistenti e diffusi” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di oggi e domani. Di seguito i dettagli per il 4 e il 5 settembre 2019. oggi al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, tranne addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centroccidentali con occasionali rovesci sparsi più probabili nel pomeriggio. Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con addensamenti nelle ore più calde ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : il maltempo insiste in Sardegna e si estende in Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un fine agosto al sapore d’autunno quello che sta interessando la nostra Penisola. Una violenta perturbazione si sta spostando da Ovest a Est e dopo il maltempo che ha colpito la Spagna adesso le piogge arrivano in Italia dove sono previsti violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest nonostante il caldo. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Un’area di bassa pressione in avanzamento ...