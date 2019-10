Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’torna alla ribalta. Lo fa con una specialità per la quale aveva raggiunto notorietà mondiale a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000: manifestazioni di piazza gigantesche, blocchi stradali sulle principali arterie del paese e persino all’interno delle città, scontri con la polizia ad ogni angolo, una nazione in rivolta contro il proprio presidente. Non è un popolo con cui si scherza, quelloiano, specie quando a mobilitarsi sono i settori indigeni, le cuihanno portato negli anni addietro alla caduta di ben tre presidenti. Questa volta non sarà altrettanto facile: per il momento il presidente Lenín Moreno gode del saldo appoggio delle forze armate e ilnon pare intenzionato a tirargli qualche brutto scherzo. Ma il repertorio della protesta, quello sì, sembra aver toccato nuove vette: ieri, nel pomeriggio, i manifestanti sono riusciti a ...

RaiNews : Spostata la sede del Governo - repubblica : Ecuador, il governo trasloca a causa delle proteste per i tagli ai contributi statali sulla benzina. Il presidente… - erregi69 : Ecuador, le proteste irrompono in Parlamento e il governo trasloca. Ecco cosa sta succedendo -