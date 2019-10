Descendants 3 | Dove Cameron | «Così onoro la memoria di Cameron Boyce»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)3Giusto per dare un’idea: su Instagram ha sette milioni di follower più di Harry Styles; 14 più di Chiara Ferragni; 21 più di Kate Middleton e William. Se agli over 20 il nomepotrebbe non dire molto, qualsiasi «under» sa benissimo di chi stiamo parlando. A entrambe le «categorie», ci sentiamo di dare un consiglio: il suo nome lo sentiremo ancora per un bel po’. Le «coordinate» dell’attrice americana sono, infatti, da record. Bionda, occhi azzurri, sorriso abbagliante: a 23 anni ha già interpretato contemporaneamente più ruoli da protagonista: le gemelle della serie tv Liv & Maddie, e Mal la figlia della «cattiva» Maleficent nella saga(entrambe targate Disney). Senza dimenticare, i palchi di Broadway, gli album da solista, le colonne sonore. Di lei, il regista ...

thorsthirl : RT @perrybutpsycho: no one: dove cameron in descendants: - metvphoricvl : RT @perrybutpsycho: no one: dove cameron in descendants: - perrybutpsycho : no one: dove cameron in descendants: -