Benedetta Porcaroli fidanzata con Michele Alhaique | “Differenza d’età? Una necessità”

Casting per un film con Edoardo Leo - Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli : Casting tuttora aperti per la ricerca di varie comparse per un nuovo film diretto da Francesco Amato e con Edoardo Leo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli tra gli interpreti principali. 18 Regali Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un importante film prodotto da Lucky Red e diretto dal regista Francesco Amato. Il regista, peraltro, ha diretto di recente la serie TV per la RAI dal titolo Imma Tataranni che vedremo a breve in ...