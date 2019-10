Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Hanno abusato ripetutamente di dueall’interno di undella Capitale. Per questo treni, tra i 65 e 85 anni, sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora ai domiciliari. A quanto ricostruito dagli investigatori gli episodi, continuati nel tempo, si sono verificati nell’arco di sei anni: dal 2012 al 2018. Lunedì la IV Sezione della Squadra Mobile diha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare per glidomiciliari.I poliziotti della IV Sezione della Squadra Mobile di, specializzata in reati di violenza di genere, ha eseguito le tre ordinanze di custodia cautelare deglidomiciliari nei confronti dei treni di età comprese tra 65 e 85 anni, al termine di una delicata indagine coordinata dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura di.A quanto ricostruito dagli investigatori uno dei ...

Cleo63522213 : RT @MediasetTgcom24: Roma, abusi su due 14enni adescati in oratorio: 3 arresti #roma - rep_roma : Roma, abusi in oratorio: arrestate tre persone. Le vittime sono due 14enni [news aggiornata alle 11:39] - HuffPostItalia : Abusi su 14enni adescati in oratorio: 3 arresti a Roma -