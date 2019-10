Verstappen con Red Bull nel 2020 Poi si vedrà…

Formula 1 - Max Verstappen e la ‘spinta’ verso la Ferrari : per l’olandese arriva un sorprendente consiglio : Il pilota della Red Bull ha ricevuto il consiglio di Tom Coronel, suo connazionale che gareggia nel WTCR che lo ha invitato a trasferirsi in Ferrari Max Verstappen comincia a diventare insofferente, la Red Bull inizia a stargli stretta e, senza la possibilità di lottare per il titolo mondiale, le strade dell’olandese e del team di Milton Keynes rischiano di dividersi. LaPresse Le promesse non bastano più a Mad Max, che ha ricevuto ...

Russia : il venerdì è di Verstappen. Ma gran duello con Leclerc : La Red Bull non ha grandi trascorsi in Russia, ma nel venerdì di Sochi Max Verstappen ha dettato un passo impressionante, chiudendo davanti a tutti nella seconda sessione. Dopo essere stato di una frazione più lento di Leclerc nelle PF1, l’olandese ha battuto il pilota della Ferrari con un tempo di 1.33.162s, 0.335s più veloce […] L'articolo Russia: il venerdì è di Verstappen. Ma gran duello con Leclerc sembra essere il primo su ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “Verstappen davanti? Sorpreso di non vederlo a Singapore. Gran feeling con la Ferrari” : Charles Leclerc si conferma sui buoni livelli dell’ultimo periodo e chiude al secondo posto le FP2 di Sochi: il pilota Ferrari si sente a suo agio sulla monoposto e scocca una frecciatina a Verstappen È solo venerdì e i piloti vogliono prendere confidenza con la pista, ma le FP2 di Charles Leclerc fanno ben sperare per il weekend. Il pilota Ferrari, dopo 2 primi posti a Spa e Monza, ed un secondo posto a Singapore, è deciso a non ...

F1 - GP Russia 2019 : risultati e classifica FP2. Verstappen al comando - Leclerc secondo. Vettel 5° : Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Sochi. Il pilota della Red Bull ha stampato 1:33.162 sul circuito di Sochi e precede così Charles Leclerc di tre decimi abbondanti: il pilota della Ferrari ha dimostrato di essere in ottima forma ed è così riuscito a precedere le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton mentre Sebastian Vettel è soltanto quinto a un ...

F1 - GP Singapore 2019 : strategia Ferrari pro Vettel e contro Leclerc? Copertura su Verstappen e attacco a Hamilton : No, così proprio non ce lo si aspettava. Alzi la mano chi avrebbe potuto prevedere una doppietta della Ferrari nel GP di F1 a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay è andato in scena lo spettacolo in “Rosso”, valso l’84° uno-due della storia del Cavallino Rampante, aggiornando questa statistica ferma al GP d’Ungheria di due stagioni fa. Un risultato pieno di significati perché ...

Max Verstappen F1 - GP Singapore 2019 : “Contento per il podio - ottima strategia per passare Lewis ai box” : Max Verstappen torna sul podio dopo due gare consecutive deludenti e raccoglie un buon terzo posto nel Gran Premio di Singapore 2019, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha sfruttato una buona strategia per scavalcare la Mercedes di Hamilton dopo il primo pit-stop ed è stato in grado di difendere il suo posto sul podio senza particolari patemi anche grazie ai numerosi interventi della Safety ...

Formula 1 – Vettel non sta nella pelle - Leclerc leggermente deluso e Verstappen contento : le parole dei top-3 dopo il Gp di Singapore : Le parole dei primi tre classificati nel Gran Premio di Singapore nel parco chiuso, animi contrastanti tra Vettel e Leclerc La doppietta in casa Ferrari mancava da due anni, dal Gran Premio d’Ungheria del 2017, un digiuno concluso oggi a Singapore da Vettel e Leclerc, riusciti a chiudere davanti a tutti la gara asiatica. Lapresse Un successo voluto e conquistato da Sebastian Vettel, che non saliva sul gradino più alto del podio da ...

Formula 1 – Verstappen sincero : “a Singapore la qualifica conta al 95% sul risultato finale” : Max Verstappen chiude al secondo posto le FP2 di Singapore e commenta senza peli sulla lingua: le qualifiche di domani avranno un grande impatto sull’esito della gara Hamilton è risultato quasi imprendibile nelle FP2 di Singapore, ma Max Verstappen ha avuto buone sensazioni nella seconda sessione di prove libere corsa sul circuito asiatico. Il pilota olandese si è preso la seocnda posizione ed ha sottolineato come le qualifiche ...

Formula 1 - Jos Verstappen e il suo rapporto con il figlio Max : “non arriveremo mai al punto di litigare” : Il padre del pilota della Red Bull ha sottolineato che difficilmente il rapporto si raffredderà con il figlio per colpa della Formula 1 Jos Verstappen ama seguire da vicino le imprese del figlio Max, sempre più protagonista del Mondiale di Formula 1. L’olandese è terzo nella classifica piloti davanti ai due piloti della Ferrari, a conferma di un’ottima stagione al volante della Red Bull. photo4/Lapresse Il padre non lo molla un ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Formula 1 – Tutti contro Rosberg - Hamilton dalla parte di Verstappen : il messaggio social è pungente [FOTO] : Max Verstappen riceve l’appoggio di Lewis Hamilton: il commento social del britannico della Mercedes dopo l’attacco dell’olandese a Rosberg Mentre i piloti ed i tifosi attendono di scoprire con ansia cosa decideranno i commissari dopo le qualifiche del Gp d’Italia, c’è chi se la ride per delle velenose frecciatine che stanno volando sui social. Dopo il duro attacco di Max Verstappen nei confronti di Nico ...

F1 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Sebastian Vettel precede di un soffio Verstappen e Leclerc - le Mercedes si nascondono : Sebastian Vettel, dopo un periodo non troppo entusiasmante del suo campionato, risponde al suo lanciatissimo compagno di scuderia e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019. Il tedesco, dopo il poco soddisfacente weekend di Spa-Francorchamps, cerca di scuotersi sulla pista di casa della scuderia di Maranello, stampando il miglior tempo davanti a Charles Leclerc, ma le Mercedes impressionano sia sul ...

F1 - GP Belgio 2019 : la Ferrari vuol interrompere il digiuno - la Mercedes confermarsi dominante. Verstappen il jolly : Il tempo delle chiacchiere sta per finire e dopo la pausa estiva è tempo di tornare a correre. Il Circus della F1 fa rotta verso il Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo mondiale e tappa attesa dalla Ferrari per cercare di porre termine al digiuno da vittorie di quest’annata. La Rossa viene da una parte di stagione assai deludente. Nei dodici round che si sono tenuti ...

F1 - Max Verstappen : “La Red Bull cresce - ma il Mondiale è chiuso. Arrivare secondo non mi basta - ora sotto con Spa…” : Anche se Lewis Hamilton lo ha beffato a pochi chilometri dal traguardo del Gran Premio di Ungheria 2019 di F1, l’uomo del momento nella massima categoria del motorsport rimane Max Verstappen. L’olandese sta disputando una annata straordinaria, impreziosita da due successi, con la sensazione che stia davvero diventando il miglior pilota del lotto. Per il momento il portacolori della Red Bull si gode gli ultimi giorni di riposo e punta ...