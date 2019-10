UFC – Conor McGregor provoca Khabib Nurmagomedov e chiede un rematch | “ti sei cagato sul

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019)con un tweetuna Mosca: il fighter irlandese ironizza sulla presunta paura dell’avversario dopo i fatti di Brooklynnon è ancora tornato a combattere, ma su Twitter non fa mai mancare la sua presenza. Il fighter irlandese, assente da diversi mesi a causa di una squalifica (già scontata) dovuta al post match contro, è tornato are proprio il campione dei pesi leggeri UFC con un cinguettio alquanto tagliente.ha postato una gif del loro match nel quale si trova in ginocchio, paragonando quella situazione ad un “fottuto conto di 8“, tipico della boxe (a 10 il ko, ndr). Dunque ‘The Notorious’ ha ancora “voglia di danzare” euna Mosca, casa di. Giusto per dare risalto al suo tweet, non manca l’hashtag ...

GenovaOn : Conor McGregor pubblica un tweet con rating x sull'anniversario di Khabib UFC 229 mentre chiede la rivincita… -