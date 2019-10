Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Search Party rinnovata per una quarta stagione su HBO

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 8 ottobre 2019)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato deie dellea partire da giugno 2016 –TV. Quando nessuna decisione è stata presa laresta tra ifino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 8 ottobre La comedyè stataper una: La terza, che è ancora inedita, e le successive non andranno in onda su TBS ma saranno disponibili su HBO Max (la terza debutterà nel 2020). AMC ha rinnovato The Walking Dead per un’undicesima. Clicca Qui per anticipazioni e dettagli sul ritorno di Lauren Cohan (Maggie). Netflix ha rinnovato laDear White People per unae ultimache debutterà nel 2020. Secondo delle indiscrezioni pare che Netflix e i produttori ...

