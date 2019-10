Milano | biglietti e documenti falsi all' aeroporto di Malpensa | arrestati

Biglietti in prevendita per il concerto di Maluma a Milano nel 2020 : Il concerto di Maluma a Milano nel 2020 è finalmente ufficiale. L'artista di 11:11 è pronto ad approdare al Mediolanum Forum di Assago per un live che terrà nel 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 10 del 4 ottobre, con la consegna secondo le modalità abituali. Sarà infatti garantita la consegna tramite corriere espresso, quella con ritiro sul luogo dell'evento e ...

L’atteso ritorno di Eric Clapton in Italia nel 2020 : biglietti in prevendita per i concerti di Milano e Bologna : Sono due le tappe del tour Italiano di Eric Clapton. Il musicista tornerà in Italia nel 2020 per due appuntamenti in programma rispettivamente a Milano e a Bologna. Il 6 giugno 2020 il concerto si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 sarà la volta dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La notizia giunge oggi per la felicità dei fan nostrani di Eric Clapton che torna in concerto in Italia dopo anni di ...

Il ritorno dei Nada Surf in Italia nel 2020 - un unico concerto a Milano : biglietti in prevendita : L'ultimo album della band risale al 2016, You Know Who You Are, e nello stesso anno sono passati dal nostro Paese con due show: a quattro anni di distanza, il ritorno dei Nada Surf in Italia sarà uno degli appuntamenti da segnare in agenda per gli amanti della band americana che col suo alternative rock ha conquistato l'Europa. La band di Always Love, Popular, Inside of Love ed altre meravigliose ballate sognanti, malinconiche ed ...

Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano a luglio 2020 per I-Days : prezzi biglietti in prevendita : La sua prima volta nel nostro Paese c'è stata nel febbraio 2018, poi un concerto quest'estate, nell'anno della consacrazione in classifica e un altro annunciato per i prossimi I-Days: il Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano andrà in scena il 17 luglio 2020 sul palco del Milano Innovation District - Area Expo del capoluogo lombardo. Reduce da un clamoroso debutto col primo album in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha ...

Michael Bublé a Milano - 23 e 24 settembre : scaletta e ultimi biglietti per il doppio concerto in Italia : Michael Bublé a Milano stasera e domani, per due concerti al Forum di Assago. Le date delle tappe in Italia sono quelle del 23 e del 24 settembre; gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita abituali. Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 69 euro per un posto nell'anello C con possibilità visibilità ridotta ai 230 euro per un posto nel settore del Pit, l'area più vicina al ...

Halsey a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per il concerto al Mediolanum Forum : Halsey a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma al Mediolanum Forum di Assago il 13 febbraio. La notizia è di oggi: Halsey, dopo ave posizionato due singoli alla numero 1 della classifica radio USA per due settimane consecutive (è a prima artista nella storia della musica internazionale a vantare un stile traguardo), annuncia le date del tour mondiale che farà tappa anche in Europa. L'Italia l'accoglierà per ...

Jovanotti a Linate - il Jova Beach Party si chiude a Milano : info utili su ingressi - ritiro biglietti - pacheggi e treni speciali : Jovanotti a Linate! L'artista chiude il Jova Beach Party con un grande concerto-evento nell'aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per lavori. L'apertura dei cancelli è attesa alle ore 12.30; il concerto alle ore 20.30.I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati fino alle ore 21.30 lungo Viale Forlanini, direzione Aeroporto di Milano Linate fronte strada privata Taverna. Per chi ha acquistato i biglietti ...

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...

Simply Red a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per la data al Mediolanum Forum di Assago : Simply Red a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. L'evento è in programma al Mediolanum Forum di Assago, la data è quella del 16 novembre del prossimo anno. I Simply Red presenteranno il nuovo album di inediti dal titolo Blue Eyed Soul in uscita l'8 novembre in tutto il mondo, un disco dalle sonorità funky che vivrà dal vivo sui palchi di palasport e arene europee. Sono al momento 33 le date attese in Irlanda, Gran Bretagna e ...

The 1975 a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : The 1975 a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma sabato 28 marzo. Il Fabrique sarà la location che accoglierà l'unico evento nella nazione dei The 1975 e i biglietti saranno disponibili per l'acquisto nei prossimi giorni al prezzo di 37 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti per il concerto dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre in ...

Lino Guanciale al FeST – Festival delle serie TV di Milano : info date e prezzi dei biglietti : Atteso Lino Guanciale al FeST, il FeSTival delle serie TV alla sua seconda edizione a Milano. Ideato dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro, l'evento ospita anteprime in esclusiva, incontri con attori e registi, dibattiti con gli esperti del settore. Quest'anno il FeST ha come tema "breaking stereotypes" per raccontare come il linguaggio seriale possa combattere gli stereotipi. Tra i protagonisti dell'evento, Amazon Prime ...

Green Day a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : I Green Day a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. Era attesa una grande notizia alle ore 18.00 di oggi e in modo puntuale è stata svelata: si tratta delle date del tour mondiale dei Green Day che farà tappa anche in Italia per un unico evento atteso a Milano. Vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, i Green Day annunciano ai fan Italiani che il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro ...

Michele Bravi raddoppia a Milano - biglietti in prevendita per la seconda data : Michele Bravi raddoppia a Milano! Dopo il sold out lampo della prima data, l'artista aggiunge una seconda data. I biglietti per il concerto in programma il 19 ottobre al Teatro San Babila sono esauriti ed è stata annunciata oggi la seconda data del 20 ottobre presso la stessa location. I biglietti per il concerto del 20 ottobre saranno disponibili in prevendita da martedì 11 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 online su TicketOne e via ...