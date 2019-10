Mafia | 21 anni fa omicidio Mico Geraci | sindaco Palermo ‘attendiamo nomi sicari’

Mafia - Giovanni Brusca resta in carcere. La Cassazione boccia la richiesta dei domiciliari : La Procura Nazionale AntiMafia aveva invece dato parere favorevole: "Si è ravveduto". La reazione di Maria Falcone: "Inaccettabile la concessione di sconti ulteriori a chi si è macchiato di delitti tanto efferati. Grasso: "Ha rotto i legami con Cosa nostra e aiutato a scoprire...

Mafia : condannato a 9 anni Vito Nicastri - re dell’eolico : Nicastri, soprannominato Re dell'Eolico per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro

Vito Nicastri condannato per Mafia - 9 anni al "re dell'eolico" : L'imprenditore trapanese Vito Nicastri è stato condannato a nove anni di carcere dal Gup, nel rito abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa. Nicastri, soprannominato “Re dell'eolico" per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.