LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA | trionfa Primoz Roglic da finisseur! Secondo

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : Sanchez avanti in solitaria - il gruppo di Nibali sbaglia strada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Ora però sono ripartiti gli scatti: prima Geogeghan Hart e poi Vendrame. 16.24 Il gruppo che stava rimontando ora si è fermato. 16.23 10 all’arrivo. 16.22 Recupera qualcosa il gruppo: 30” da Sanchez. 16.21 Il gruppo di Nibali, che aveva sbagliato strada, è addirittura indietro rispetto al plotone. 16.19 Prova a rimontare la Jumbo-Visma, ma ormai è difficilissimo andare a ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : Sanchez avanti in solitaria - a 20” il gruppo di Nibali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Allarga le braccia Nibali, davvero difficile da capire cosa stia accadendo. 16.12 CLAMOROSO! Errore di percorso per i corridori che sono costretti a tornare indietro. 16.11 Nibali e Formolo in testa al gruppo all’inseguimento. 16.10 20” di ritardo per gli inseguitori da Sanchez. 16.08 Nibali è andato a riprendere il gruppetto all’inseguimento di Sanchez, che era rimasto ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : gruppo nuovamente compatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 È rimasto invece un po’ indietro il vincitore dell’Emilia Primoz Roglic. 15.51 Andiamo a riepilogare alcuni degli uomini presenti nel drappello davanti: Dunbar, Daniel Martin, Formolo, Teuns, Valverde, Woods, Bidard, Gaudu, Kelderman. 15.49 Davanti tutti i migliori: ci sono Nibali, Fuglsang, Martin. 15.47 Scatti e controscatti, si rimescola la situazione 15.45 George Bennett ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : in testa restano solo Ballerini e Gogl. Gruppo a 30” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Arriva la notizia del ritiro del campione iridato Mads Pedersen. 15.32 Si muove anche il campione uscente Skujins. 15.30 Molto attiva la Bahrain-Merida con Ivan Cortina. 15.28 José Herrada perde ora le ruote degli altri due fuggitivi, mentre in Gruppo accelera Tao Geogheghan Hart. 15.26 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Davide Ballerini (Astana), Michael Gogl (Trek-Segafredo) e José ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : Ballerini - Gogl ed Herrada in fuga - gruppo a 1’20”. 50 km alla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Sicuramente prestazione deludente del campione del mondo Mads Pedersen che si è ritirato minuti fa. alla Tirreno-Adriatico era arrivato 7° nella durissima tappa di Recanati, ragion per cui era lecito aspettarsi che, oggi, si difendesse meglio sulle salite rispetto a quanto fatto. 15.16 Tre Valli Varesine corsa storica del calendario italiano, nell’albo d’oro presenti tutti e ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : restano in tre al comando - il gruppo si avvicina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Dopo tre ore di gara media molto alta: 41,6 km/h. 14.55 Primoz Roglic cerca oggi la 13esima vittoria stagionale. Una stagione incredibile quella dello sloveno, ogni volta che ha attaccato il numero alla schiena lo ha fatto per vincere. Riuscendoci sempre, peraltro, tranne al Giro d’Italia, ove, comunque, è arrivato sul podio. 14.52 Corridori oggi in gara che qua hanno già vinto: ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : restano in quattro al comando - il gruppo si avvicina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 90 km al traguardo, il gruppo sta per riaffrontare la salita del Montello. 14.29 Ripreso anche Agnoli. 14.28 Termina il secondo giro. Michael Gogl (Trek-Segafredo), Umberto Marengo (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), Davide Ballerini (Astana) e José Herrada (Cofidis) hanno 1’10” di vantaggio sul gruppo. 14.26 Ripreso Frapporti, il gruppo a 1’ di ritardo dalla testa. 14.22 Si staccano ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : Italia all’assalto con Nibali - Moscon e Ulissi. C’è Roglic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 La situazione in corsa. Sono stati percorsi 55 km e al comando troviamo cinque corridori: Michael Gogl (Trek-Segafredo), Umberto Marengo (Neri-SelleItalia-KTM), Valerio Agnoli (Bahrain-Merida), Davide Ballerini (Astana), José Herrada (Cofidis) e Mattia Frapporti (Androni-Sidermec) con un vantaggio di 2’15” sul gruppo, tirato dagli uomini della Jumbo-Visma. La fuga ha preso il largo ...

Allerta Meteo nello Stretto di Messina : violento temporale risale dal mar Jonio - tempesta di fulmini in atto [FOTO LIVE] : Un violento temporale sta risalendo il mar Jonio verso lo Stretto di Messina, provocando una spettacolare e intensa tempesta di fulmini nelle acque meridionali dello Stretto, come possiamo osservare dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo scattate pochi minuti fa da Reggio Calabria verso Sud/Ovest. Il temporale, preceduto da un’imponente Shelf Cloud, sta risalendo lentamente lo Stretto e in serata raggiungerà ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - situazione difficile. Il pass olimpico è complesso : bisogna battere tre squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Ci risentiamo tra circa 20 minuti per l’ultima suddivisione e per incrociare le dita, l’Italia ci spera. 18.54 L’ultima suddivisione di queste qualificazioni incomincerà alle ore 19.30. Ci saranno Olanda, Svizzera e Romania. Lodadio dovrà guardare anche ai due armeni in ottica qualificazione alla finale agli anelli. 18.52 Cosa succede se l’Italia non si qualifica ...

A “LIVE – Non è la d’Urso” uno Sgarbi a luci rosse : “Io e Eva Robins’ abbiamo avuto un rapporto a tre con una famosissima…” : Superata la mezzanotte ci si può andare anche in televisione a racconti un po’ oltre censura. E così, ospite di “Live – Non è la d’Urso”, Vittorio Sgarbi ha rivelato che al tempo della sua relazione con Eva Robin’s, anche lei presente in studio, ebbero un rapporto a tre con una donna famosissima, attualmente deceduta. E il web è impazzito per provare a indovinare l’identità della terza persona.-- -- -- Sgarbi ha spiegato a Barbara ...

LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA : tre uomini in fuga - il gruppo inizia la sua rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Il gruppo continua ad aumentare la propria andatura, ora il vantaggio dei battistrada è di 3’55”. 14.36 Mancano 81 Km al traguardo, vale a dire 6 giri. 14.30 Nella start list odierna compare l’ultimo vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz (Movistar). La sua condizione, però, non sembra essere delle migliori e anche lui è alla ricerca del colpo di pedale in ...

LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA : tornano in gara Trentin e Colbrelli - c’è Bernal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP Beghelli 2019. La presentazione – Il programma e gli orari completi – La start list e l’elenco di tutti i partecipanti – Il percorso ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP Beghelli 2019. La corsa odierna è inserita sin dalla sua nascita nel calendario italiano autunnale e ...

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA/ Risultato LIVE 3-1 streaming video tv : Mulattieri! : DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA, Risultato live 3-1 streaming video tv: grandissimo gol di Mulattieri, e nerazzurri ancora in rete