Juventus | Agnelli non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni su Conte e la stella

Juventus - ricorso scudetto del 2006 : parole dure di Moratti contro Agnelli : Juventus – Sono passati tredici anni dalla vittoria della Nazionale azzurra ai Mondiali tedeschi. E sì, lo stesso periodo da quando il calcio italiano venne fatto a pezzi da Calciopoli. Juventus in B, Inter scudettata, diverse squadre, dirigenti e giocatori indagati. Tutto noto, ancora se ne parla. La Juventus non vuole del resto mollare il titolo perso in quella stagione dopo il verdetto federale, convinta di poter riavere lo scudetto ...

Inter-Juventus : nessuna dichiarazione di Agnelli su Conte - Sarri lancia Higuain : In questi giorni, si è scatenato un forte dibattito a proposito della stella che Antonio Conte ha all'Allianz Stadium. Alcuni sostenitori della Juventus vorrebbero che venisse rimossa la stella che porta il nome dell'attuale tecnico dell'Inter. Questo ha scatenato l'ira di Conte, che ne ha parlato anche in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha anche risposto ad una presunta dichiarazione di Andrea Agnelli sul tema della stella dell'ex ...

Juventus - Agnelli ha deciso di lasciare la stella di Conte all'Allianz Stadium : La settimana in avvicinamento ad Inter-Juventus è stata ricca di spunti da molti punti di vista: si è parlato di calcio giocato e di come le due squadre arrivino al big match, si è fatto poi riferimento alla Champions League, alla sconfitta immeritata degli uomini di Conte e alla vittoria netta della Juventus contro il Bayer Leverkusen, ma l'argomento principale è stato la 'stella' all'Allianz Stadium. Infatti è partita una petizione da parte di ...

Inter-Juventus - Conte vs Agnelli : durissimo sfogo in conferenza stampa : Inter-Juventus : Antonio Conte durissimo nel pre-partita. sfogo e grande amarezza per il tecnico dell’Inter, adirato per la richiesta dei tifosi della Juventus di rimuovere la sua stella dall’Allianz Stadium: “A me dispiace che Agnelli sia intervenuto in questa cosa, sinceramente. Ha dato importanza a una proposta becera, volgare, priva di insegnamento e valori. Ha dato spazio all’ignoranza. Io questo argomento non devo ...

Inter Juventus - fuori dal campo : Agnelli difende Conte dai tifosi bianconeri : Inter Juventus – Se qualche anno fa vi avessero detto che Antonio Conte sarebbe diventato l’allenatore dell’Inter probabilmente non ci avreste mai creduto. Discorso valido soprattutto per i tifosi della Juventus, ancora oggi spiazzati dalla scelta di quello che ritenevano un idolo. Sì, perché la mossa di accettare la corte dei rivali di una vita non è affatto andata giù. Tanto da far nascere addirittura una petizione per ...

Juventus - Agnelli non molla : nuovo ricorso per lo scudetto del 2006 : Juventus – Sono passati tredici anni dallo scandalo che sconvolse l’intero calcio italiano e che portò alla retrocessione in Serie B della Juventus con l’assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’Inter. Una decisione che ai bianconeri non è mai andata giù: dopo essersi vista sbattere la porta in faccia dalla Corte federale d’appello della Federcalcio lo scorso 30 agosto, ‘Madama’ non si è persa ...

Juventus - la deposizione di Andrea Agnelli : 'Ci ricattavano' : La scorsa settimana, in seguito all'inchiesta "Last banner" 12 capi ultrà della Juventus sono stati arrestati. È stato lo stesso club bianconero a presentare denuncia visto che era oggetto di ricatto da parte di alcuni membri dei gruppi organizzati per avere biglietti gratis. La Juventus ha presentato denuncia nel giugno 2018 come ha spiegato il presidente Andrea Agnelli nella sua deposizione del 14 febbraio 2019. Il numero 1 juventino, davanti ...

Juventus - pessime notizie per Agnelli : titolo in borsa sospeso per crollo : Juventus – Se la squadra bianconera, seppur con qualche difficoltà, è riuscita sin qui a mantenere la sua imbattibilità sia in campionato che in Champions, certamente diverso è il momento che sta attraversando il titolo del club in borsa. Giornata fortemente negativa per la Juventus in borsa. Il titolo del club bianconero è infatti stato sospeso per eccesso di ribasso, arrivato all’8%. Juventus, crollo in borsa: i dettagli Forti ...

Juventus – Agnelli denuncia : “In curva si entra a proprio rischio e pericolo” : JUVENTUS – Caos in curva dopo gli arresti causati dall’inchiesta Alto Piemonte Nel tempio della JUVENTUS, l’Allianz Stadium, c’è tanta confusione, soprattutto in curva Sud, dopo gli arresti causati dall’inchiesta Alto Piemonte. La JUVENTUS si è decisa a denunciare i fatti dopo essere stata vittima di estorsione. A riportare i fatti Il Corriere della Sera, secondo il quale Andrea Agnelli, presidente bianconero, ...

Gli ultras Juventus a Pairetto : «Diremo a Report di quando Agnelli e Marotta hanno incontrato a Napoli i Dominello. Diglielo» : L’obiettivo era sempre lo stesso: avere la disponibilità di un numero maggiore di biglietti. quando questo non accadeva arrivavano le minacce, le ritorsioni. Emergono spaccati interessanti dall’inchiesta della Procura di Torino che questa mattina ha portato all’arresto di dodici capi ultras della Juventus. Tutto nasce da Pairetto Alberto Pairetto (sì, il figlio dell’ex arbitro condannato per Calciopoli: 2 anni e 6 mesi ...

Juventus - arrestati 12 capi ultrà. Minacciavano la società : «I biglietti - o cantiamo cori razzisti». Agnelli : «Costretti ad aderire alle richieste» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Juventus - mostruoso effetto di CR7 : fatturato da record per Agnelli : Juventus – Mentre la Serie A sta per ricominciare dopo la sosta per le Nazionali, proprio con la Juventus che darà il via nella sfida contro la Fiorentina, la società bianconera può già festeggiare un successo del club dal punto di vista finanziario. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, incrociando i dati del primo semestre bianconero con quelli del […] More

Juventus - bordata ad Agnelli : “Giro di campo? Nemmeno per due miliardi” : Juventus – Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle varie Nazionali, la Serie A appresta a tornare e lo farà proponendo fin da subito una partita che ha da sempre un sapore particolare: Fiorentina–Juventus. Quella del Franchi sarà la sfida che aprirà ufficialmente il terzo turno e ad affrontarsi saranno ovviamente due squadre divise da una grandissima rivalità. […] More

Juventus - Andrea Agnelli mette mano al portafogli : rivoluzione con l'autofinanziamento : Sognare costa, e tanto. Così la Juventus sarebbe pronta a chiedere aiuto alla famiglia Elkann-Agnelli e alla galassia Exor dopo un' estate di calciomercato di gran lusso con arrivi importanti e poche cessioni. Il soccorso ai conti bianconeri dovrebbe arrivare da Jeep, il marchio americano della fami