Infarto e stile di vita | l’alimentazione e le abitudini amiche del cuore e quelle

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ledihanno un impatto molto importante sulla salute del nostro. Come ha spiegato il professor Giulio Stefanini, specialista in Cardiologia clinica e interventistica di Humanitas e docente di Humanitas University, ospite in una diretta Facebook di Obiettivo Salute di Radio 24, nel 2018 una serie di nuovi studi hanno sottolineato in maniera molto forte la reale importanza delle nostreper la salute del. Dal, – si legge nel portale dell’Ospedale – alle ore dedicate al sonno, alla gestione dello stress. I fattori di rischio tradizionali per il nostrosi dividono in modificabili e non modificabili. I fattori non modificabili sono l’età, il genere e la familiarità per malattie cardiovascolari. Quelli modificabili invece sono i valori della pressione arteriosa, i grassi nel sangue (colesterolo), il controllo della ...

Morbilla_ : @Losca71 @_lapetra_ attenzione allo stile di vita”, ha precisato lo specialista. Cioè la predisposizione può essere… - SettimiCristina : La PSICOLOGIA Cardiologica sostiene i soggetti a rischio di IPERTENSIONE, INFARTO, Malattie Cardiovascolari. Interv… -