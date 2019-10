Il volo | Gianluca Ginoble fa una confessione intima | “Non è facile…”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 8 ottobre 2019)de Ilparla di Piero Barone e Ignazio Boschetto Piero Barone, Ignazio Boschetto e, in arte Il, festeggiano quest’anno dieci anni di attività. In occasione della ricorrenza Canale5 dedicherà una speciale serata ai tre cantanti, cresciuti nel talent di Antonella Clerici, a novembre. Intanto Ilè impegnato nel tour in giro per il mondo e continua ad avere un seguito enorme, grazie al bel canto e a quella genuinità che Piero Barone, Ignazio Boschetto enon hanno perso dall’esordio a Io Canto. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni i cantanti hanno svelato qual è il segreto della loro unione.ha ammesso: “Siamo tre leader e a volte non è facile convivere, ma siamo cresciuti assieme e ci siamo aiutati a vicenda. Siamo come fratelli”. I tre artisti hanno sottolineato che a unirli in ...

