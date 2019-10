Governo | Renzi a Conte | “Basta scontro continuo Da me solo consigli | poi faccia lui”

Matteo Renzi contro Conte e Pd : "Questi sono idioti - non hanno capito che non voglio far cadere il Governo" : Matteo Salvini e Matteo Renzi per una volta sembrano essere d'accordo. Entrambi - con motivi differenti - sono interessati al referendum confermativo sul provvedimento che darà una sforbiciata ai parlamentari. Una misura per cui il leader della Lega starebbe facendo carte false affinché i suoi allea

Otto e Mezzo - Paolo Mieli su Matteo Renzi : "Il suo vero obiettivo è fare un nuovo Governo Pd-M5s senza Conte" : Paolo Mieli, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber svela il vero obiettivo di Matteo Renzi: "L'ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenend

Governo - Di Maio basta rincorrere Renzi - diamoci regole di ingaggio : Governo, Di Maio basta rincorrere Renzi, diamoci regole di ingaggio.Il mio e' un appello rivolto a tutti.

Matteo Renzi e Giuseppe Conte - lo scambio tra Iva e servizi segreti : trattativa al Governo : Matteo Renzi fa un passo indietro. L'ex premier rivede la sua posizione nei confronti del governo giallo-rosso e, soprattutto, sulla questione tasse. Il leader di Italia Viva sarebbe infatti disposto a mettere sul tavolo una maggiore flessibilità sulla riduzione del cuneo fiscale, che aveva giudicat

Governo : Renzi - ‘si pensi meno a spin comunicativo e si faccia di più’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Nella guerra quotidiana della comunicazione il gioco è semplice: dipingere Italia Viva come quei cattivoni che mettono in discussione il Governo. Noi non siamo contro il Governo: noi siamo contro l’aumento delle tasse. Suggerirei a tutti di pensare meno allo spin comunicativo e pensare più ai dossier di Governo. Per noi questa legislatura arriva al 2023, punto”. Lo scrive sulla sua enews ...

Governo ultime notizie : Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” : Governo ultime notizie: Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” Andrea Orlando (ex ministro della Giustizia e tra i principali esponenti del Partito Democratico) attacca frontalmente l’ex segretario dem, Matteo Renzi (attualmente leader di Italia Viva). Orlando ha assicurato – parlando delle forze che sostengono l’esecutivo – “che non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele: noi vogliamo ...

L’ipocrisia del nuovo Governo sull’autonomia differenziata : La Nota di aggiornamento al Def appena licenziata dal governo contiene un elenco di ben 22 disegni di legge da varare quali “collegati alla decisione di bilancio” per il triennio 2020-2022.Tra questi, ce n’è uno che dovrebbe recare “interventi per favorire l’autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione attraverso l’eliminazione delle diseguaglianze economiche e ...

Governo - l’appello di Di Maio contro Renzi : “Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, snobba Matteo Renzi e chiede ai suoi alleati di Governo di ignorarlo e di evitare polemiche a mezzo stampa con il leader di Italia Viva: "Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%, gli fanno solo un favore”, afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle rivolgendosi soprattutto al Pd.Continua a leggere

Sale l'allarme nel Governo dopo l'affondo di Renzi sui Servizi segreti : l'affondo di Renzi sul 'Russiagate' è un ulteriore campanello d'allarme nel governo. L'ex premier invita il presidente del Consiglio, Conte, a chiarire sui contatti tra gli 007 italiani e il ministro Usa della Giustizia Barr e soprattutto a cedere la delega sui Servizi. Nessuna replica di palazzo Chigi ma la mossa del senatore di Firenze, spiegano nell'esecutivo, viene considerata una provocazione, un tentativo di minare l'immagine del ...

Governo giallo-verde - lo spettro di nuove uscite verso Renzi allarma il Pd : Asse con Conte per limitare Italia vivaora si teme per la tenuta dell’alleanza Ma i Renziani: presto con noi altri dieciI contatti tra Franceschini e Boschi

Renzi : non voglio far cadere il Governo : Italia Viva non lavora per far cadere il Governo Conte. Lo dice in una intervista alla Stampa il leader Matteo Renzi: Siamo stati principali sponsor

Governo : Parrini (Pd) - ‘Orlando ricordi che avversario non è Renzi’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘Io quest’anno alla Leopolda non andrò, perché sarà il luogo di fondazione di un partito diverso dal mio e la cui nascita ho giudicato un grave errore. Ma ci sono stato sempre negli anni scorsi. E vorrei dire ad Andrea Orlando che il paragone col Papete non ha alcun fondamento. Cerchiamo di ricordarci tutti che il nostro avversario non è Renzi. I nostri avversari sono Salvini e la ...

Governo : Renzi - ‘abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale. Siamo stati bravi in parlamento, machiavellici. Machiavelli era un grande ma non basta un’operazione machiavellica”. Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Serve una operazione formativa, occorre parlare di contenuti”, dice.L'articolo Governo: Renzi, ...

