Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019), medico per anni direttore della clinica di Medicina Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha voluto dissociarsi pubblicamente da, giornalista volto noto della tv che ha lanciato una sua dieta, accusandolo di aver inserito alcune suesenza autorizzazione nel suo“L’uomo che volle vivere 120 anni“. Quelli die disono due approcci distanti e ben distinti al tema della nutrizione, che non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. Per questo il medico ha voluto prendere subito le distanze dal giornalista che ha utilizzato per il proprio docualcune parti di un intervento pubblico del primo, senza chiedergli l’autorizzazione. L’annuncio lo ha dato lo stessovia Facebook, precisando di aver dato avvio ad un’azione legale nei confronti di...

Cascavel47 : Franco Berrino contro Adriano Panzironi: “Ha rubato delle mie immagini per il suo film, mi dissocio”… - Michele2125 : @tumuovilmondo consiglio libri di Berrino Franco e di Marshall Rosenberg - robysica : Farina 00 'Il più grande veleno della storia' - Dott. Franco Berrino -