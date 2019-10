“Ecco cosa mi facevano” Sara Tommasi | il racconto choc dopo la salvezza

Giovanna Civitillo - la moglie di Amadeus : “Ecco cosa farò a Sanremo” : Amadeus al Festival di Sanremo 2020: il ruolo della moglie Giovanna Civitillo Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, il cui direttore artistico e presentatore è Amadeus. Alla kermesse musicale non mancherà Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore diventata famosa come prima ballerina a L’Eredità. La verace napoletana – che da […] L'articolo Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus: ...

Economia circolare in 5 punti : il rifiuto diventa risorsa e si riduce lo spreco. “Ecco cosa deve fare l’Italia per mantenere il primato europeo” : Estrazione, produzione, consumo, smaltimento. L’Economia lineare funziona così: alla fine del ciclo, il prodotto diventa rifiuto. Oggi invece, guardando al futuro, si parla di Economia circolare: l’ha nominata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discorso al Parlamento per chiedere la fiducia, è citata nel programma del nuovo governo giallorosso. ” È necessario promuovere lo sviluppo tecnologico e le ...

Matrimonio a prima vista : Federica - uno schiaffo a Fulvio e scappa. “Ecco cosa mi ha fatto”. E scoppia il caos : ”Spigliata abituata a stare a contatto con le persone, un look curato, Federica è una ragazza indipendente, grintosa e pronta a sposarsi. Sogna una vita di coppia semplice, ma piena di stimoli. Non sopporta le persone sedentarie e non ama i gesti troppo romantici. Il suo uomo ideale deve essere alto e moro, forte, indipendente e con abbigliamento curato”, così si presentava Federica Majorano a ”Matrimonio a prima vista”, il programma in onda su ...

Cristiano Ronaldo sconfitto da Messi - sui social un post al veleno : “Ecco cosa differenzia il professionista dal dilettante” [FOTO] : Cristiano Ronaldo polemico sui social dopo l’assegnazione del titolo miglior giocatore dell’anno a Milano: il post del portoghese fa discutere Serata di gala ieri alla Scala di Milano, dove sono stati assegnati i Best Fifa Football Award 2019. Grande assente Cristiano Ronaldo, che ha preferito rimanere a casa, dopo anche la non convocazione di Sarri per la sfida contro il Brescia di oggi, a causa di un affaticamento ...

Eva Henger choc : “Ecco cosa mi ha fatto il fidanzato di mia figlia” : Eva contro tutti. La Henger durissima sui social contro il fidanzato della figlia, Mercedesz Henger, Lucas Peracchi. La showgirl ungherese esprime tutta la sua rabbia: per colpa del 33enne non sente la sua ragazza, che l’ha bloccata persino su Whatsapp e non le risponde al telefono. La 46enne svela tutto nelle sue IG Stories: viene insultata e minacciata da mesi. “Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto ...

Verso l’esordio in Europa League – Florenzi cuore giallorosso : “Ecco cosa mi porto dietro di Totti e De Rossi” : Florenzi ci crede: lo spirito e l’esempio del capitano della Roma alla vigilia dell’esordio in Europa League E’ tutto pronto per l’esordio della Roma in Europa League: domani la squadra di Fonseca affronterà il Basaksehir e vorrà confermarsi dopo la prima convincente vittoria in campionato contro il Sassuolo. Carico e motivato, alla vigilia della sfida di Europa League, Florenzi ha così raccontato le sue sensazioni ...

Moto3 – La fidanzata di Suzuki tra storie d’amore e curiosi retroscena : “Ecco cosa ha fatto Tatsu quando il team ha ingaggiato un altro giapponese” : Anna, la fidanzata di Tatsuki Suzuki, rivela un dolcissimo retroscena che mostra il forte legame tra il pilota giapponese e Marco Simoncelli Domenica Tatsuki Suzuki ha regalato una favola incredibile agli appassionati delle due ruote, conquistando, a quasi un anno dalla sua speciale promessa a Marco Simoncelli “un giorno andrò sul podio con tuo padre, quindi per favore guardaci dal cielo“, la sua prima vittoria in carriera, ...

Ciclismo – Giulio Ciccone torna alla Coppa Agostoni dopo la malattia della madre : “Ecco cosa ho fatto quando ho saputo che stava male” : Giulio Ciccone alla Coppa Agostoni: i commoventi racconti del ciclista italiano sulla malattia della madre E’ finalmente arrivato il momento del Trittico Lombardo: a due settimane dal Mondiale di Ciclismo 2019 i ciclisti soo pronti a scendere in strada oggi per la 73ª Coppa Agostoni. In sella alla sua bici, insieme a Viviani e Ganna ci sarà anche Giulio Ciccone, che nel 2019 ha disputato una fantastica stagione. Con la maglia azzurra ...

MotoGp – Dalla bega Quartararo alle novità Yamaha - Valentino Rossi svela : “Ecco cosa sarà importante per capire se avrò la voglia di continuare dopo il 2020” : Valentino Rossi a 360 gradi a Misano: il Dottore tra forti emozioni ed importanti novità alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini I tifosi italiani della MotoGp sono pronti per assistere al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, il vero Gp di casa di Valentino Rossi. Il Dottore ha iniziato la sua settimana coronando un suo grande sogno, avendo l’opportunità di guidare la sua M1 in strada, Dalla sua Tavullia ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - coach Sacchetti svela : “Ecco cosa ho detto ai ragazzi negli spogliatoi. Da lì è iniziata la rimonta” : Meo Sacchetti svela cosa ha detto ai suoi giocatori negli spogliatoi nell’intervallo della sfida fra Italia e Portorico: le parole del coach Italiano hanno dato vita alla rimonta All’inferno e ritorno, passando per un overtime. Non è banale la vittoria con cui l’Italia chiude la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, ancora delusi dalla sconfitta contro la Spagna maturata solo nei minuti finali, lasciano il primo tempo al Portorico e ...

Brad Pitt - a tre anni dal divorzio da Angelina Jolie confessa : “Ecco cosa mi è successo” : Una separazione dolorosa e, secondo molti tabloid, burrascosa. Che non lo ha aiutato con un problema, l’alcool, non nuovo. “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui io non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla”, aveva ammesso Brad Pitt con GQ nella sua prima intervista dopo il divorzio nel 2017. Ora, al New York Times, il divo hollywoodiano ...

“Ecco cosa sta succedendo”. Elisabetta Canalis su tutte le furie con Maddalena Corvaglia. “Non ci sentiamo da quando…” : Si fa un po’ di chiarezza sulla vicenda della la rottura tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. In effetti, ultimamente, non si è parlato d’altro. Ma cosa è successo tra le due? Un curioso indizio ce lo da proprio la diretta interessata. È stata la stessa Canalis a confermare, seppur indirettamente, il pettegolezzo dell’ultimo periodo. Dalle dichiarazioni della bella sarda si evince che la faccenda è piuttosto complicata e che quanto ...

Icardi : “Ecco cosa mi ha spinto ad accettare il Paris Saint Germain” : “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come il Paris Saint-Germain. Per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori come quelli del Paris Saint-Germain è una bellissima sfida e una grande opportunità, che mi permette di stare ai massimi livelli del calcio. E’ stato questo l’elemento fondamentale che mi ...

Caos Inter-Icardi - l’avvocato dell’argentino : “Ecco cosa chiede il mio assistito” : ”Non e’ una questione economica. Quello che interessa a Icardi e’ essere parte integrante del progetto Inter. Vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia partecipato a un’amichevole?”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato di Mauro Icardi Giuseppe Di Carlo, a Sportmediaset, sulle richieste del suo assistito. ‘‘La richiesta di risarcimento – aggiunge – e’ una ...