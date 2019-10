Colpo di scena in casa Genoa | Andreazzoli confermato in panchina

Beautiful - Douglas test del DNA : non è figlio di Thomas? Colpo di scena : Anticipazioni americane Beautiful: Douglas non realmente figlio di Thomas? Douglas non è figlio di Thomas? Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un test del DNA che verrà effettuato proprio sul bambino. Ricordiamo che in passato, proprio quando rimase incinta, Caroline aveva una relazione con Ridge. Durante un momento di forte sconforto, la Spencer trascorse una […] L'articolo Beautiful, Douglas test del DNA: non è figlio di ...

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Pazzesco Colpo di scena - li sorprendono così : Tra le coppie più discusse del Trono Over di Uomini e Donne c'è senza dubbio quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due protagonisti del programma di Canale 5, dopo una relazione burrascosa di appena un anno, sono tornati divisi nello studio di Maria De Filippi, per cercare, ognuno a loro mod

Colpo di scena con Huawei Mate 30 Pro : i servizi Google sarebbero ancora funzionanti : Un vero e proprio Colpo di scena, almeno in linea teorica, quello che oggi 7 ottobre devo portare alla vostra attenzione per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 30 Pro. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato relativi al funzionamento dei servizi Google, con alcune strade alternative bloccate secondo le informazioni portate alla vostra attenzione, senza dare ulteriori sblocchi per gli utenti. Un problema, questo, che ...

Cessione Sampdoria - Colpo di scena : CalcioInvest si ritira dalla trattativa! : Cessione Sampdoria, incredibile e clamoroso colpo di scena: la cordata di investitori CalcioInvest, che da mesi stava trattando con Ferrero per l’acquisizione della società, si ritira dalla trattativa. “Al termine di un lungo e attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità – informa una nota – CalcioInvest ha valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, ...

Rosy Abate 2 - preparatevi al Colpo di scena : ecco cosa accadrà nell’ultima puntata : Venerdì 11 ottobre, Canale5 manderà in onda la quinta ed ultima puntata della serie televisiva ‘Rosy Abate 2‘. L’acclamatissima fiction con Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, si prepara a salutare il pubblico. Attualmente non si sa nulla riguardo una terza stagione, dunque non resta che godersi il gran finale. Rosy Abate deciderà di attuare un piano disperato per annientare il suo nemico Antonio Costello. In questo frangente deciderà di agire ...

Colpo di scena : Boris Johnson chiederà un rinvio della data di Brexit : Alla fine BoJo avrebbe soltanto cercato il bluffare ma, secondo un documento governativo presentato durante un procedimento in corso in

“Guardate quei due!”. Colpo di scena in diretta. Ilary e Alvin senza parole : In genere quando parliamo di Eurogames parliamo di Ilary Blasi e Alvin, ma stavolta non sono loro i protagonisti della serata, almeno per una volta: questa. Per chi non lo sapesse è andata in onda la terza puntata degli Eurogames che, c’è da dirlo, sta regalando moltissime emozioni. Questa sera Ilary Blasi, Alvin e Yuri Chechi sono stati testimoni, insieme a tutto il pubblico di Cinecittà World, di un momento davvero molto romantico.\\L’Italia e ...

Eurogames - Colpo di scena : proposta di matrimonio dopo la gara : Eurogames, proposta di matrimonio per i concorrenti italiani: il colpo di scena che emoziona tutti La terza puntata degli Eurogames sta regalando moltissime emozioni. Questa sera Ilary Blasi, Alvin e Yuri Chechi sono stati testimoni, insieme a tutto il pubblico di Cinecittà World, di una momento davvero molto romantico. L’Italia e la Polonia si sono […] L'articolo Eurogames, colpo di scena: proposta di matrimonio dopo la gara ...

Grande Fratello Vip - l’inizio slitta di mesi : Colpo di scena - i motivi : Grande Fratello Vip, colpo di scena: l’inizio slitta di mesi: il comunicato ufficiale di Canale 5 Gli affezionati al Grande Fratello Vip dovranno attendere il 2020 per vedere in onda il reality show. colpo di scena nel palinsesto di Canale 5: ad annunciarlo è stata la stessa rete ammiraglia Mediaset che ha fatto sapere di […] L'articolo Grande Fratello Vip, l’inizio slitta di mesi: colpo di scena, i motivi proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip - clamoroso Colpo di scena : la notizia è ufficiale : Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. TvBlog svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie di Mauro Icardi. Sono quattro i concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2019. Tv Blog ha svelato i nomi dei primi quattro concorrenti che, sicuramente, ...

Temptation Island Vip : Clamoroso Colpo di Scena tra Pago e Serena Enardu! : Temptation Island Vip sta giungendo al termine e la prossima settimana sapremo cosa succederà alle tre coppie rimaste sull’isola. Nel frattempo, però, è possibile anticiparvi dei clamorosi colpi di Scena sulla coppia formata da Pago e Serena Enardu. Ecco cosa è successo ad una delle coppie più in crisi del programma. Il cantautore Pago e l’ex corteggiatrice Serena Enardu sono una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione ...

Riccardo Guarnieri e Ida Platano - Colpo di scena a Uomini e Donne : “Ti amo - torniamo insieme” : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora una puntata di quella che sembra una telenovela infinita. Da quando dama e cavaliere sono tornati al trono over di Uomini e Donne non c’è giorno in cui non cambino le carte in tavola, ma quello che è successo nell’ultima registrazione, quella di martedì 1 ottobre, è davvero inaspettato. Se eravate rimasti alle frequentazioni di Ida e Armando (con tanto di bacio) e di Riccardo e la nuova dama Valentina, ...

Gf Vip 4 - Wanda Nara opinionista : il Colpo di scena firmato Signorini : Opinionisti Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara scelta da Alfonso Signorini? A dare la notizia è stato Dagospia, quindi non parliamo di indiscrezioni inattendibili, e siamo sicuri che si tratta di una novità che farà molto discutere: la prossima opinionista del Grande Fratello Vip sarà Wanda Nara che ha tanto fatto discutere per l’affaire Mauro […] L'articolo Gf Vip 4, Wanda Nara opinionista: il colpo di scena firmato Signorini ...

Pernigotti - è Colpo di scena : Optima rileva i gelati - ai turchi il cioccolato : Dopo giorni di allarmi e preoccupazioni il Gruppo Toksoz annuncia di aver chiuso l’accordo con l’azienda leader nelle produzioni per il settore dolciario