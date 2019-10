Tangenti Lombardia | Caianiello ai pm | “Vi racconto il sistema per finanziare i partiti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Esiste unsin dagli anni della cosiddetta Prima Repubblica che prevede forme di finanziamento alle strutture di partito“. Parola di Nino, il ras di Forza Italia in provincia di Varese, l’uomo accusato dalla procura di Milano di essere stato il gran burattinaio del giro die incarichi in. Arrestato il 7 maggio scorso,da alcune settimane sta riempendo verbali su verbali davanti ai pm con l’obiettivo di patteggiare. Ma non solo. Oltre a confessare, fare ammissioni e a descrivere dettagliatamente tantissimi fatti al centro della maxi inchiesta ha spiegato l’evoluzione del “” di finanziamenti illeciti e “retrocessioni” alla politica dalla Prima Repubblica in poi. Arrivando fino agli anni recenti e facendo, tra gli altri, anche il nome di Davide Sozzani, il deputato di Forza Italia ...

