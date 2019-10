Tale e Quale Show | Lidia Schillaci vittima di una curiosa gaffe

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 7 ottobre 2019)discambiata per la vera Lady Gaga negli Usa L’imitazione di Lady Gaga fatta dalla cantanteè stata talmente perfetta da indurre in inganno anche gli americani. Cos’è successo? Come segnalato dal blog Bitchyf.it, il sito web Yahoo America ha dato poche ore fa la news in cui ha annunciato che Lady Gaga ha ottenuto il secondo disco di platino per le vendite in America del suo album intitolato ‘The Star is born’. Fin qui tutto bene, peccato però che abbiano commesso una clamorosache ha fatto sorridere molto i fan didi Carlo Conti. Di cosa si tratta? I redattori di Yahoo America hanno usato una foto ditravestita dall’artista americana per il loro pezzo pensando fosse quella vera. Un errore che ha creato un bel trambusto sul web....

