Sony svela Xperia 8 | con batteria da 2760 mAh e prezzo di 460 euro circa

Ufficiali i giochi PlayStation Plus di ottobre 2019 : Sony svela i titoli gratis per PS4 : L'annuncio dei giochi PlayStation Plus di ottobre 2019 non poteva che essere imminente, considerando che settembre è ormai agli sgoccioli. E Sony ha scelto un palcoscenico assai particolare per svelare al mondo la selezione di titoli che andranno ad animare il prossimo mese le PlayStation 4 di tutti gli abbonati al servizio Plus. Palcoscenico che fa rima con l'ultimo PlayStation State of Play, vale a dire una breve diretta streaming - questa è ...