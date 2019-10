Migranti | recuperati a Lampedusa 13 cadaveri | sono tutte donne

Migranti - naufragio davanti a Lampedusa : 9 corpi recuperati - 22 in salvo ma molti dispersi : È successo ancora una volta. Questa notte, intorno alle ore 3.00, una piccola imbarcazione carica di Migranti si è ribaltata la largo delle coste italiane. Gran parte di coloro che erano a bordo, Migranti che cercavano di raggiungere il nostro Paese e l'Europa, sono stati inghiottiti dalle acque del Mediterraneo. naufragio Migranti : i numeri della tragedia Sono 22 i superstiti, tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera e della ...

