LumiDolls | chiusa la casa delle bambole hot | «Aveva pochi clienti» Ecco il motivo

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Addio alle: laa luci rosse chiude e lascia Torino. Dopomesi di vita, e a meno di un anno dalla riapertura dopo i sigilli da parte dell’Asl, le serrande chiudono definitivamente: colpa deiaffari. Evidentemente il sesso con lehot non ha ancora conquistato abbastanza proseliti. A settembre di un anno fa i primi problemi: l’attività risultava essere un affittacamere, così le autorità decisero di chiudere la. Qualche mese dopo, la riapertura in un altro quartiere, ma prenotare comportava fornire il proprio documento e i dati personali: evidentemente non tutti erano disposti a dire tutto di sé stessi, da qui i mancati affari.