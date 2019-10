Lady Gaga | con capelli rosa come l’abito | reinventa il total look

A Milano l’Enigma Night di The Fame Monster – Lady Gaga Tribute Band - sabato 5 ottobre si balla all’Alcatraz : Per i Little Monsters milanesi, c'è un appuntamento da non perdere a tema Gaga: sabato 5 ottobre si terrà l'evento organizzato dalla fanbase Lady Gaga Explore con The Fame Monster - Lady Gaga Tribute Band, in scena presso l'Alcatraz di Milano, in Via Valtellina 25, a partire dalle ore 23.00. La serata si intitola ENIGMA Night e nel contesto del 90 all'ora Fluo Party, sponsorizzato da Tennent's, prevede un concerto di apertura che consiste ...

A quanto pare Lady Gaga vuole chiamare il nuovo album “Adele” : Sarà vero o ci sta trollando tutti? The post A quanto pare Lady Gaga vuole chiamare il nuovo album “Adele” appeared first on News Mtv Italia.

L’incontro commovente di Lady Gaga con un fan che ha fatto coming out grazie a Born This Way (video) : Senza dubbio si è trattato di una trovata promozionale per la sua linea di cosmetici Haus Laboratories appena lanciata sul mercato, ma l'incontro è risultato comunque commovente: Lady Gaga ha incontrato (quanto 'a sorpresa', in realtà, non è chiaro) un suo grande fan che ha raccontato la propria vicenda umana di persona omosessuale che ha trovato nella musica della cantante la leva per fare coming out. La popstar newyorchese è apparsa sulla ...

Tale e Quale Show : Lidia Schillaci vince la prima puntata interpretando Lady Gaga : Lidia Schillaci si è distinta nella prima puntata di Tale e Quale Show, trasmissione di Rai1 condotta da Carlo Conti, per la sua interpretazione magistrale nei panni della popstar Lady Gaga. La siciliana ha trionfato nel corso del primo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti, andato in onda venerdì 13 settembre 2019. Un successone se contiamo che sono stati 844 mila gli spettatori ad aver seguito la trasmissione, dominando il ...

Tale e Quale Show è da sempre avvolto da un incantesimo: capire se una puntata appartenga al 2013 o al 2019 è ...

Lady Gaga : «Dopo A Star Is Born sono crollata. Salvata dal make up (e dall’amore?)» : 1. Non avere paura di sembrare diversa2. Definisci una tua identità3. Indossa quello che più ti piace4. Mai sottovalutare il potere della musica5. Ama incondizionatamente te stessa6. Circondati di persone che ti vogliono bene7. Caccia allo scoperto i tuoi lati nascosti8. Punta in alto9. Promuovi una community10. La vera ricchezza non sono i soldi«Ero in giro per gli Stati Uniti con il Joanne Tour, reduce dalle esibizioni al SuperBowl e al ...

La confessione di Lady Gaga : il crollo durante l’ultimo tour - le insicurezze e il bullismo : Nonostante la sua immagine da super-donna, la sua assoluta padronanza del palco, l'allure da diva e l'impegno instancabile da attivista per i diritti civili e la tutela della salute mentale, Lady Gaga non nasconde mai le sue debolezze. Negli anni ha parlato della depressione e dell'ansia con cui combatte a fasi alterne da sempre, del bullismo subito da adolescente quando veniva insultata per le sue aspirazioni artistiche, del suo aspetto ...

Lady Gaga e il potere del make up - : Sandra Rondini La popstar ha deciso di lanciare una sua linea di make up perché sin da bambina non si è mai sentita bella e crescendo il trucco l'ha aiutata a sentirsi meglio con se stessa e a creare il suo stile In una intervista rilasciata al magazine “Allure”, Lady Gaga ha ammesso di non essersi mai sentita bella sin da quando era bambina. Da qui la volontà di creare una linea di make up che possa regalare più sicurezza a chi si ...