In ginocchio su tomba Mussolini | assessore Piemonte licenzia portavoce

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una foto davanti alladi, ine a mani giunte, come in preghiera. Il protagonista dello scatto, risalente a qualche anno fa e pubblicato su Facebook, è Andrea Lorusso, 28 anni, addetto stampa dell'regionale al Welfare del, la leghista Chiara Caucino. Dopo giorni di polemiche e le difese del giovane, l’ha deciso (come anticipato da Repubblica) dire Lorusso, al quale vengono contestate anche alcune frasi scritte in passato sui social, in particolare una citazione sessista del dittatore fascista durante il Ventennio. La foto a Predappio La foto che ha scatenato le polemiche è stata fatta tempo fa a Predappio. Si vede Lorusso a mani giunte, in, davanti alladi. L’immagine, postata su Facebook e poi cancellata, era accompagnata dal messaggio “Io non ho tradito”. Nel profilo di Lorusso, ricco di selfie ...

