Il finale di Rosy Abate 2 riscritto ad un passo dalla messa in onda? Scoppia la polemica

Rosy Abate 2 - Valsecchi : "Bombardati da mail - sto rimontando il finale" : Il fascino di un personaggio come quello di Rosy Abate sembra essere intramontabile. Almeno questo sembrano dimostrare le reazioni del pubblico che ha premiato anche la seconda stagione della serie tv della Taodue: gli ascolti dei primi quattro episodi sono cresciuti fino ad arrivare, venerdì scorso, al sostanziale pareggio con Tale e Quale Show.Che l'ultima puntata della fiction con Giulia Michelini segni il sorpasso definitivo sul programma di ...

"Rosy Abate morirà?". Valsecchi rimonta il finale per i fan : "Basta mail di protesta" : “Nel finale di Rosy Abate morirà qualcuno d’importante” e il produttore Pietro Valsecchi è costretto a rimontare l’ultima puntata della fiction: “Stiamo rilavorando al finale, ma per favore: basta mail”. È bastata una scarna anticipazione a scatenare la reazione dei fan della serie campione d’ascolti di Canale 5: la casa di produzione Taodue, infatti, è stata inondata di ...

Rosy Abate - mail bombing contro Taodue per salvare il personaggio. Pietro Valsecchi : “Stiamo rimontando il finale dell’ultima puntata” : “Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi”. Così Pietro Valsecchi, produttore della seconda stagione di “Rosy Abate”, la fiction campione d’ascolti su Canale 5, risponde alle migliaia di fan che stanno bombardando di mail le caselle di posta della Taodue, la casa di produzione della serie. “Appena si è sparsa la voce che l’ultima puntata che sarà ...

