Auto, obbligo seggiolini antiabbandono

Al via l'di installazione dei dispositivisuiper bambini di età inferiore ai 4 anni nelle. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto attuativo dell'articolo 172del Nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli. Sarà operativo appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Allo studio le modalità per attuare l'agevolazione fiscale prevista per favorirne l'acquisto e incrementare le relative risorse.(Di lunedì 7 ottobre 2019)