Pensioni e Manovra 2020 | esodati in piazza il 9 ottobre per la salvaguardia

Pensioni flessibili e Manovra 2020 - Proietti (UIL) : 'Introdurre quota 100 rosa' : Arriva ancora una volta un nuovo richiamo dei sindacati in merito alla Nota di aggiornamento al Def ed alla necessità di superare la legge Fornero e la conseguente rigidità dei requisiti di accesso all'Inps. I provvedimenti inseriti nella nota dal governo ed in attesa di trovare conferma all'interno della prossima Manovra 2020 rappresentano quindi un passo in avanti, ma non la risposta definitiva tanto attesa da parte dei rappresentanti dei ...

Pensioni e Manovra 2020 : per la quota 100 possibile stretta sui redditi : Prosegue la discussione interna al governo giallo-rosso in merito alla prossima legge di bilancio 2020 ed ai possibili interventi. Tra i passaggi chiave il bonus mobilità, l'intervento sull'Iva e l'incentivazione alla moneta elettronica ed il taglio del cuneo fiscale, oltre ovviamente alla flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. Su quest'ultimo punto si attende la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna, ma un nodo che ancora non ...

Pensioni - rassicurazioni da Palazzo Chigi : la Quota 100 e l'Opzione Donna in manovra : Salvo imprevisti o ripensamenti delle ultime ore, sembra ormai definito il quadro sulla riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2020. Prosegue la sperimentazione di Quota 100, la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi introdotta nei mesi scorsi dal governo gialloverde e già richiesta da oltre 175mila persone tra uomini e donne. Prorogata anche la formula sperimentale di Opzione Donna, attesa da migliaia di ...

Riforma Pensioni e Manovra 2020 : Quota 100 - APE e OD tra i temi chiave : Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della cosiddetta Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che precede la presentazione della Manovra di fine anno. Il passaggio è importante perché anticipa i temi chiave che verranno affrontati all'interno della finanziaria. Non stupisce quindi che nelle ultime ore si siano moltiplicate le dichiarazioni in merito ai possibili interventi, a partire dalla conferma della Quota ...

Pensioni anticipate 2020 : verso la proroga dell'opzione donna nella nuova Manovra : Diventa sempre più probabile l'attesa proroga dell'opzione donna all'interno della prossima legge di bilancio 2020. La conferma arriva dallo stesso Premier Giuseppe Conte, che si è espresso favorevolmente al riguardo durante un suo recente intervento congiunto con il leader della Cgil Maurizio Landini per "Le giornate del lavoro" tenutesi a Lecce. Nell'occasione si è quindi tornati a ribadire l'intenzione già espressa da diversi esponenti ...

Pensioni : Quota 100 - Fornero chiede l'abolizione : 'Primo passo per una manovra di svolta' : "Abolire Quota 100 è il primo passo per una manovra di svolta", sono le parole dell'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero on un articolo Il Foglio. Torna così ad attaccare il meccanismo delle quote ideato dalla Lega chiedendone la cancellazione visto che, a suo dire, si tratta di una misura costosa, iniqua e che penalizza le categorie più deboli. I lavori per la nuova Legge di Stabilità 2020 entrano nel vivo mentre è ...

Pensioni ultima ora : risparmi Quota 100 - le anticipazioni sulla Manovra : Pensioni ultima ora: risparmi Quota 100, le anticipazioni sulla Manovra Pensioni ultima ora: il nuovo esecutivo è al lavoro per varare l’impostazione della prossima Manovra. Il Ministero dell’Economia è, già da tempo, all’opera per dare vita all’impianto di massima che come sempre deve prima di tutto fare i conti con le scarse risorse a disposizione rispetto alle azioni che si intende promuovere. Pensioni ultima ...

Pensioni e LdB 2020 - Landini (Cgil) sulla manovra del 2011 : 'Va cambiata' : Prosegue il pressing dei sindacati sulla rigidità degli attuali requisiti di pensionamento ed in particolare rispetto alle regole introdotte dalla legge Fornero. Un dispositivo di legge che è stato oggetto di numerose modifiche e di interventi nel corso degli ultimi anni, ma che continua a condizionare pesantemente le possibilità di accesso all'Inps disponibili in favore dei lavoratori. Landini (Cgil): 'La revisione della Fornero va fatta' A ...

Pensioni : inizia il countdown per la manovra - Quota 100 verso la conferma : Resta alta l’attenzione sulla riforma delle Pensioni mentre parte il countdown che porterà alla nuova manovra economica e finanziaria, la prima del governo giallo-rosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con il nuovo esecutivo si è definitivamente allontanato il rischio di ricorrere all’esercizio provvisorio che avrebbe certamente messo a rischio le misure varate dal precedente governo giallo-verde come la Quota 100 e il ...