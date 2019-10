LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA | rimangono due uomini in fuga | tutta la Bahrain insegue

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 Per il finale di corsa occhi puntanti anche sul colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates). Il velocista sta affrontando una stagione davvero complicata e oggi andrà alla caccia di un successe che possa cambiare le sorti. 14.53 C’èlaMerida schierata in testa al gruppo in favore di Sonny Colbrelli il capitano odierno: Rejoignez le direct du #gpsur https://t.co/bXkOId5fNW pic.twitter.com/Omrl9Mo03a — VeloPro.fr (@VeloProFR) October 6,14.49 Mancano 75 chilometri al traguardo, la corsa sta per esplodere. 14.45 Cambio della situazione in testa alla corsa si stacca Tommaso Fiaschi (Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze),al comando solamente Stepan Kuriyanov (Gazprom Rusvelo), e Emil Dima (Giotti Victoria). 14.40 Il gruppo continua ad aumentare la propria andatura, ora il ...

