La Barbie unisex lanciata dalla Mattel

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Si chiama “Creatable World” e rappresenta l'avanguardia sociale delle bambole, le più famose del mondo, che oggi si presentano sugli scaffali dei negozi di giocattoli in una nuova versione. “I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il mondo continua a celebrare l'impatto positivo dell'inclusività, abbiamo sentito che era arrivato il momento di creare una linea di bambole libera da ogni etichetta", ha affermato Kim Culmone, Senior Vice President diFashion Doll Design. "Attraverso una ricerca, abbiamo appreso che i bambini non vogliono che i loro giocattoli siano definiti da stereotipi di genere. Per questo questa linea, che consente ai bambini e alle bambine di esprimere liberamente loro stessi, è stata da particolarmente apprezzata. Siamo fiduciosi - conclude Culmone - che Creatable World possa incoraggiare tutti a pensare più apertamente a ...

