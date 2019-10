Achille Lauro a Domenica In | ' I giovani non sanno quello vogliono fare'

Domenica In - Achille Lauro si confessa : successo - fidanzata e famiglia : Domenica In, Achille Lauro e Mara Venier anime affini. Il cantante a ruota libera: il successo, la fidanzata e la famiglia Achille Lauro e Mara Venier, che feeling. Il cantante di Rolls Royce è sbarcato a Domenica In e con Zia Mara è subito scattata l’empatia. “Ci siamo scritti tanto, aspettavo anch’io da molto questo momento”, […] L'articolo Domenica In, Achille Lauro si confessa: successo, fidanzata e famiglia ...

Clementino imita Gemitaiz nel backstage del concerto di Achille Lauro : 'Vai Flavié' : Che la semplice definizione di 'rapper' sia riduttiva e non renda giustizia ad un personaggio eclettico come Clementino non è certo una novità. Nella serata di ieri l'artista campano 37enne, che nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte di avere spiccate e consolidate doti teatrali, ma anche e sopratutto di showman e di intrattenitore – non a caso in passato ha lavorato come animatore in diversi villaggi turistici – ne ha dato ...

Lo scintillante Rolls Royce Las Vegas Tour di Achille Lauro : Con abiti che vanno dai Kiss a Sir Elton John, il tutto in una visione post atomica tipica del Cyberpunk anni ’90, dal palco del Rolls Royce Las Vegas Tour Achille Lauro lancia una vera dichiarazione di guerra al conformismo e alle regole morali. È iniziato da Firenze il Rolls Royce Las Vegas Tour di Achille Lauro. Dalla sua apparizione/consacrazione a Sanremo, dopo essersi conquistato una fetta di pubblico non musicale a Pechino Express, e il ...

Tale e Quale Show 2019 : Davide De Marinis canta “Rolls Royce” di Achille Lauro (Video) : Tale e Quale Show 2019: Davide De Marinis canta “Rolls Royce” di Achille Lauro. Ecco il video. La gara di Tale e Quale Show è entrata nel video. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti (qui gli ascolti di ieri). Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando, sia con la voce che nell’aspetto e nelle movenze, ...

TALE E QUALE SHOW 2019/ Diretta e classifica 4a puntata : 'Achille Lauro' sul palco! : TALE e QUALE SHOW 2019, Diretta, classifica ed imitazioni quarta puntata, 4 ottobre, Raiuno. Il giudice speciale di questa sera è Serena Rossi.

Achille Lauro lascia Soundreef per tornare in SIAE : Achille Lauro lascia Soundreef. L'annuncio arriva dal palco del Wired Next Fest al quale ha partecipato anche l'artista di Rolls Royce. Achille Lauro fa parte del roster di Soundreef dal 2018, ma prima del rilascio del nuovo album ha deciso di affidare nuovamente la gestione dei suoi diritti a SIAE. "Per me che sono un autore, che la mia passione è scrivere, che ho pubblicato dischi e libri con i miei pensieri, è molto importante che ci sia ...

Achille Lauro al Wired Next Fest : “Sono uno scrittore bohèmien - ma in realtà le etichette non esistono” : (foto: Frank Russo) Il 2019 è stato il suo anno: Achille Lauro ha partecipato al Festival di Sanremo sorprendendo tutti con il brano Rolls Royce e poi ha pubblicato 1969, un album accompagnato da un cambio di sonorità e di estetica che l’hanno confermato come uno degli artisti più eclettici e sperimentali della giovane scena italiana, trascendendo il rap e la trap che l’avevano reso noto in precedenza: “Non esiste più nulla, i ...

Achille Lauro al Wired Next Fest annuncia il suo nuovo lavoro e il ritorno in Siae : “Ho appena annunciato il mio nuovo lavoro” dichiara Achille Lauro al termine dello speech Caos creativo tenuto oggi durante l’edizione fiorentina del Wired Next Fest. “Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche. Sono molto contento, perché prima ci eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo”. Il musicista prosegue: “per me che sono un autore, che ...

1990 è il nuovo album di Achille Lauro dopo 1969 : “Ora spazio alla dance” : Il nuovo album di Achille Lauro è 1990. Il disco arriva a sorpresa dopo 1969 e rappresenterà una vera svolta nella produzione del trapper romano che annuncia un nuovo prodotto a meno di 6 mesi dalla pubblicazione del precedente. Il lavoro in uscita sarà dedicato alla dance anni '90, genere che per il momento Lauro non aveva ancora toccato. La musica del nuovo album sarà perfezionata negli Stati Uniti, dove volerà per gli ultimi dettagli dopo ...

Achille Lauro : la mia mente va altrove - torno con un’anima intima : "Ciao, sono felice di scrivervi di nuovo". Inizia così la lettera indirizzata alla stampa a firma di Achille Lauro con cui il ventinovenne artista non solo annuncia il brano punk/rock "Delinquente", da oggi in radio, ma ricorda anche l'imminente partenza del tour (dal 3 Ottobre). La vera novità, tuttavia, la svela poco dopo: "Vi scrivo per dirvi una cosa nuova. Avrei potuto continuare su questa strada e ricalcare all'infinito lo stesso sound. Ma ...

X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata (VIDEO) : X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata delle Audition (VIDEO) E’ in onda la terza puntata delle audition della tredicesima stagione di X Factor. Tra gli ospiti d’onore di questa puntata c’era Achille Lauro che si è esibito sulla nota canzone che ha fatto tanto discutere a Sanremo, Rolls Royce. Achille Lauro non è nuovo a X Factor, il cantante infatti ha affiancato Mara Maionchi nella dodicesima stagione ...