Sesso | svelata la durata perfetta di un rapporto | i numeri dell’eros

Fonte : dilei

(Di sabato 5 ottobre 2019) Attorno alla sessualità umana ruotano tantissimi interrogativi. Uno dei più frequenti riguarda ladei rapporti. A quanto dovrebbe corrispondere? Secondo uno studio portato avanti da un’equipe scientifica dei Paesi Bassi, ladei rapporti sessuali sarebbe pari a 5,4 minuti (preliminari esclusi). Andando oltre, il rischio è quello di rendere il tutto troppo stressante. Il parametro in questione aggiorna i dati emersi in passato a seguito di uno studio condotto presso la Pennsylvania State University. La ricerca appena citata considerava comeideale dei rapporti intimi un range compreso tra i3 e i 13 minuti. Un’equipe di studiosi dell’Università di Utrecht, che ha monitorato per quattro settimane ladelle performance sotto le lenzuola di 500 coppie provenienti da diversi Paesi del mondo (ai partecipanti è stato chiesto di ...