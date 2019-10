Rosy Abate 2 | preparatevi al colpo di scena | ecco cosa accadrà nell’ultima puntata

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2019) Venerdì 11 ottobre, Canale5 manderà in onda la quinta ed ultimadella serie televisiva ‘2‘. L’acclamatissima fiction con Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, si prepara a salutare il pubblico. Attualmente non si sa nulla riguardo una terza stagione, dunque non resta che godersi il gran finale.deciderà di attuare un piano disperato per annientare il suo nemico Antonio Costello. In questo frangente deciderà di agire da sola. Non intende coinvolgere il figlio Leonardo e Luca Bonaccorso in un’operazione che potrebbe rivelarsi letale. L’appuntamento con il finale della seconda stagione è alle ore 21:20.ha ormai le spalle contro al muro. Decide di andare avanti da sola, per non mettere in pericolo la vita di suo figlio Leo e di Luca Bonaccorso. Non intende coinvolgere le persone che ama in un’azione ...

parrillaxamick : L'anteprima ci ha mostrato come Antonio cicagoilcazzo Costello spara a Rosalia Abate, io vi giuro che se per Giulia… - Michelle__1098 : RT @MariaEm84: Ultima Puntata di Rosy Abate.. E' lei Muore?! NO QUESTO NON LO ACCETTO NON SCHERZIAMO. #RosyAbate2 - Grazie_DeRossi : RT @eliscrivecose: Comunque spero che questa scopata in macchina “scomoda ma bella” (cit) ci regali un piccolo Abate che sia degno di esser… -