Non è la fatica

MotoGp – Petrucci amareggiato ad Aragon : “quando i risultati Non arrivano fai fatica a trovare uno spiraglio” : Danilo Petrucci consapevole delle difficoltà in pista: le parole del ternano della Ducati dopo le qualifiche del Gp di Aragon Marc Marquez è il poleman del gp di Aragon: lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle oggi, in qualifica, Quartararo e Vinales. Giornata difficile per le Ducati, con Dovizioso e Petrucci rispettivamente decimo e 14°. Un risultato amarissimo per il ternano del team di Borgo Panigale, che non ha nascosto la ...

Klopp a Sky : «Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non c’è una che meritava di più di vincere» : L’allenatore del Liverpool Klopp è interventuo a Sky per commentare la prestazione della sua squadra contro il Napoli per la prima di Champions: «Partita equilibrata. Abbiamo dominato a tratti. Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non siamo stati fortunati. Primo tempo equilibrato, nel secondo momenti selvaggi con contropiedi. Poi la partita è cambiata in pochi minuti. Il Napoli ha fatto il primo gol e poi anche il secondo. Non credo che ...

“Io Non ho la farfallina”. Ilary Blasi senza freni a Verissimo - Silvia Toffanin fatica a contenerla : Ilary Blasi superstar, la signora Totti ospite di Verissimo, ha fatto scintille davanti ai microfoni di Silvia Toffanin. Per la gioia anche dei tanti fan che hanno dimostrato di apprezzare, e non poco, la presentatrice. Sono giorni pieni, questi, per Ilary Blasi che si prepara alla sua nuova avventura televisiva. A partire da giovedì 19 settembre, infatti, sarà alla conduzione di ‘EuroGames‘, un programma ispirato a ‘Giochi senza frontiere’. ...

Caterina Balivo - che fatica la dieta anti tumorale : "Non so se riesco a finirla" : La conduttrice, che da lunedì tornerà su Rai1 con 'Vieni da me', sta seguendo questo regime depurativo molto duro

Albiol sulle difficoltà della difesa del Napoli : “All’inzio di fatica - le squadre Non sono al top” : L’ex difensore del Napoli Raul Albiol, è intervenuto a Radio KissKiss comemntando il fatto che il Napoli, dopo la sua partenza, ha preso tanti gol “All’inizio è sempre così, si fa fatica e lo fanno tutte le squadre. Col passare del tempo la situazione migliorerà. Ho mandato un messaggio a Koulibaly, ci ho parlato l’altro giorno: Kalidou è tra i più forti del mondo, è questione di rimanere tranquillo. Lavorerà e poi darà tanto al Napoli ...

ATP Winston Salem – Sonego Non lascia scampo a Dzumhur - l’azzurro vola agli ottavi senza faticare : Il tennista italiano liquida la pratica Dzumhur in un’ora e dieci minuti, superando il proprio avversario con il punteggio di 6-1, 6-4 Lorenzo Sonego accede senza particolari problemi agli ottavi di finale del torneo ATP Winston-Salem, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 717.955 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University, a Winston-Salem, in North Carolina, ultimo appuntamento per rifinire la ...

Triestina-Juventus - Cristiano Ronaldo Non ci sarà : affaticamento muscolare per il portoghese : Cristiano Ronaldo non penderà parte alla sfida amichevole fra Triestina e Juventus: il fuoriclasse portoghese assente per un affaticamento muscolare. Out anche Sarri per una sindrome influenzale Cristiano Ronaldo non prenderà parte all’amichevole fra Triestina e Juventus in programma questa sera presso lo stadio Nereo Rocco. Il fuoriclasse portoghese verrà tenuto a riposo a causa di un leggero affaticamento muscolare. Non siederà in ...

Juventus - lieve affaticamento per CR7 : Non sarebbe a rischio per la prima di campionato : Quella di oggi, è stata una giornata speciale per i giocatori della Juventus che sono stati a Villar Perosa per la classica amichevole in famiglia. La squadra ha iniziato molto presto la sua giornata visto che prima di salire in Val Chisone si è ritrovata alla Continassa. Infatti, la Juve in mattinata si è allenata, poi ha pranzato al JHotel e infine ha lasciato Torino per andare a Villar Perosa. I bianconeri, però, non hanno fatto la ...