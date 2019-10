Llorente spinge Mertens verso l’aggancio a Diego

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 5 ottobre 2019) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sottolinea il possibile aggancio dia Maradona nella classifica marcatori azzurra.può agganciare, proprio come fece Marek Hamsik contro il Torino,Armando Maradona. Il belga è a quota 114,a 115 mentre il record assoluto è detenuto dall’ex capitano Hamsik che ne ha realizzati 121. Nel corso di questa stagione l’ex PSV ha tutte le carte in regola per potersi portare in cima alla classifica e diventare il più profilico attaccante della storia della Società Sportiva Calcio Napoli. Secondo il quotidiano, nel tentativo di agganciare Maradona nel match di Torino,sarà affiancato da Fernando. “Corsi e ricorsi. Marek,e Dries: e in mezzo ancora il Torino. Questa è la storia di una caccia grossa, della corsa a un gol davvero prestigioso, facciamo anche storico, che due ...

