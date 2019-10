LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 5 ottobre | Re imperiale | 4×400 in finale! Italia

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Italia fuori dalla finale della 4×400 femminile - Bogliolo in semifinale nei 100 hs. Strati e Vicenzino out lungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19: GRANDISSIMO WALSH NEL PESO! 22.90 lancio lunghissimo, primo posto e record dei campionati 19.18: Nel peso il brasiliano Romani è secondo con 21.61, terzo il neozelandese Gill con 21.41, quarto Enekwechi con 21.18 19.17: Risultato DISASTROSO per la squadra Italiana che a maggio era sul podio mondiale a Yokohama e adesso esce dalla finale a Doha. Decisivo lo scontro tra Trevisan e la ...

17.49 alla vigilia ci si immaginava le italiane in difficoltà nella qualificazione del salto in lungo, purtroppo così è stato. Laura Strati ha chiuso al trentunesimo posto mentre Tania vincenzino ventottesima. 17.46 Tania vincenzino chiude le qualificazioni del salto in lungo con un deludente 6.23. 17.43 Qualificato con l'ottava misura il keniano, campione del mondo di Pechino ...

17.10 Non bene la vincenzino, anche a causa di una rincorsa troppo lenta. L'azzurra ottiene 6.19 che significa ventesima posizione parziale. 17.07 NULLO IL PRIMO SALTO DI LAURA STRATI! 17.05 Fantastica la tedesca Malaika Mihambo che vola in finale con un ottimo 6.98. 17.03 Bene l'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che vola in seconda posizione generale con 6.69. 17.01 In pedana anche i ...

5 ottobre - attesa per Luminosa Bogliolo - torna Davide Re con la 4×400. C'è la maratona!
Il programma completo della giornata – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar alle ore 15.30 italiane, scatteranno batterie e qualificazioni, mentre le finali inizieranno alle ore 19.00 italiane, con il gran finale della maratona maschile alle ore 23.00 italiane. Protagonisti ...

LA CRONACA DELLA 20 KM DI MARCIA MASCHILE LA CRONACA DELLE ALTRE GARE VIDEO IL RECORD DEL MONDO NEI 400 HS FEMMINILI 0.05: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con la penultima giornata di gara 0.04: Chiude al 24mo posto Giupponi 0.02: Tredicesima piazza per Stano 0.00: Oro al Giappone, argento alla Russia, bronzo alla Svezia nella 20 km di marcia e l'Italia ...

23.48: Al km 18 sale a 25″ il vantaggio di Yamanishi su un Karlstrom in difficoltà, terzo Mizinov a 10″ dallo svedese 23.43: Invariate le distanze tra Yamanishi e Karlstrom che resta a 16″, poi c'è Mizinov a 35″, Korkmaz a 45″ 23.38: Stano passa a 2'50" dalla testa ai 15 km 23.36: Yamanishi sempre davanti al km 15, Karlstrom a 15″ prova a ...

23.38: Stano passa a 2'50" dalla testa ai 15 km 23.36: Yamanishi sempre davanti al km 15, Karlstrom a 15″ prova a mettersi all'inseguimento, a 27″ Korkmaz, Mizinov, Ikeda 23.33: Yamanishi aumenta in testa. Al km 14 ha 16″ di vantaggio su Karlstrom, Korkmaz e Ikeda, a 20″ Mizinov 23.31: Stano fermo ai box 23.30: Francamente non si è capito il motivo ...

23.28: Finisce qui il sogno di Stano: arriva la terza proposta di squalifica e si dovrà fermare 2′ 23.27: Al km 13 Yamanishi davanti e Stano è a 14″ assieme ai tre compagni di viaggio 23.24: Al km 12 sono 12″ i secondi di vantaggio del giapponese Yamanishi sul gruppetto dei quattro ma otto km con due proposte di squalifica rischiano di diventare un Calvario per ...

23.16: Al km 11 Yamanishi sempre solo davanti e Stano è nel gruppo degli immediati inseguitori 23.14: Yamanishi davanti, alle spalle Karlstrom, Wang, Stano, Ikeda, Korkmaz e Mizinov a 13″ 23.10: Al km 9 sono 13 i secondi di vantaggio per Yamanishi su un gruppetto di quattro atleti ma da dietro stanno risalendo la china 23.07: C'è un quartetto all'inseguimento di Yamanishi con ...

22.25: Sono tre gli italiani ai nastri di partenza. Il più quotato è Massimo Stano, uno dei migliori al mondo in stagione, poi ci sono Matteo Giupponi e Giorgio Rubino che possono ben figurare 22.23: Questi gli atleti al via della gara che scatterà fra qualchem minuto: Vasiliy Mizinov (Ana), Dane Bird-Smith (Aus), Rhydian Cowley (Aus), Aliaksandr Liakhovich (Blr), Caio Bonfim (Bra), Moacir ...

20.41: Niente da fare, Tamberi esce di scena. Gara deludente la sua, con 2.27 superato. L'ottavo posto, anche con gli infortuni alle spalle, non può essere soddisfacente 20.40: Tamberi, ora o mai più! 20.39: errore di Barshim al secondo tentativo 20.38: Errori anche per Zayas e Mason al secondo tentativo a 2.33 20.35: Spalle al muro per Tamberi. Sbaglia il primo di due tentativi a 2.33 e ...

4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini ma niente finale! Tamberi vuole il massimo nell'alto!
20.29: E' il momento della finale dei 400 ostacoli. Si preannuncia un bello spettacolo con Ashley Spencer (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Sydney Mclaughlin (Usa), Rushell Clayton (Jam), Dalilah Muhammad (Usa), Sage Watson (Can), Zuzana Hejnová (Cze), Lea Sprunger (Sui). Sarà tripletta Usa? 20.29: errore di Zayas 20.28: Nedasekau, tra mille difficoltà, è lì. E' il numero uno stagionale ...

4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini! Tamberi vuole il massimo nell'alto!
20.09: Starc supera 2.27 al terzo tentativo 20.08: Tamberi SUPERA 2.27 AL SECONDO TENTATIVO! 20.07: Vince la Gran Bretagna con 37″56, secondo il Brasile con 38″90, terzi Usa con 38″06, quarta Italia, quinta la Giamaica. Bravissimo Tortu a superare Blake, non uno qualsiasi 20.06: E' Record ITALIANO anche PER LA SQUADRA AZZURRA MASCHILE! 20.06: E' quarta ...

4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell'alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100
19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L'ITALIA E' IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell'alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...