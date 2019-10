Ladri sudamericani sparano in Questura | due poliziotti morti per un motorino

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019) Riccardo Pelliccetti La coppia di dominicani fermata dopo il furto di uno scooter. Uno ha sottratto l'arma a un agente e ha esploso diversi colpi. Il sindaco: «Siamo in guerra, lutto cittadino». Mattarella: «Una barbara uccisione» Trieste è stata destata tragicamente dal suo torpore e ha scoperto di non essere più una tranquilla città di provincia. Ieri pomeriggio duesono stati uccisi all'interno dellada due rapinatori stranieri che avevano arrestato. «I due fratelli autori della sparatoria erano stati accompagnati inda personale delle Volanti dopo un'attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter, avvenuta nelle prime ore del mattino. Per motivi in fase di accertamento - si legge nella nota della Polizia - uno dei due ha distolto l'attenzione degli agenti e ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno ...

