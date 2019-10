Esulta il Verona | una sciatta Samp ci prova solo nel finale | notte fonda per Di Francesco

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) E adesso si fa dura.per ladoria e per Eusebio Di. Ancora una sconfitta per i blucerchiati, l’ennesima di questo avvio, contro unsolido e concreto e che archivia la pratica con un gol per tempo e due calci piazzati. Bastano 8 minuti per sbloccare il match: su angolo dalla sinistra, Kumbulla svetta più in alto di tutti ed insacca. La gara è già indirizzata, gli scaligeri gestiscono infatti sapientemente, chiudendosi senza rischiare e ripartendo in contropiede. La, ma ormai è un’abitudine, è, senz’anima. Scialba e piatta, si sveglianella partedi gara, quandoad impensierire più volte la difesa locale. Ma non basta. Nel momento migliore degli ospiti, infatti, ilraddoppia: è l’81’, su un calcio di punizione dalla destra, Veloso conclude verso la porta trovando la fortuita ...

CalcioWeb : Esulta il #Verona, una sciatta #Samp ci prova solo nel finale: notte fonda per #DiFrancesco [FOTO] - 19dask85 : abbiamo vinto ed è ciò che conta...alcune note positive (Cuadrado A.Sandro Bonucci De Ligt e Gonzalone) malino Matu… -