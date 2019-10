Due poliziotti uccisi in questura a Trieste | il killer non risponde ai giudici Polemica

Trieste : convalidato il fermo dell'assassino dei Due poliziotti : convalidato dal gip, che ha accolto le richieste della Procura, l'arresto di Alejandro Augusto Stephan Meran, il dominicano accusato dell'uccisione ieri di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della Questura di Trieste. L'uomo, che si trova attualmente ricoverato e piantonato nel reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale di Cattinara di Trieste in terapia farmacologica, si è avvalso della facoltà di non rispondere agli ...

Cecina - aggredisce Due poliziotti : straniero scarcerato subito : Due poliziotti sono finiti in ospedale a Cecina dopo essere stati aggrediti da un uomo di nazionalità russa. Una poliziotta ha riportato un'ischemia nell'aggressione, a causa dei calci ricevuti al petto. E il colpevole, processato per direttissima, è stato scarcerato. A denunciare l'accaduto è il Sindacato autonomo di polizia. I fatti sono accaduti nella serata di venerdì. L'altro agente ha riportato lo stiramento del rachide con dieci giorni di ...

Ladri sudamericani sparano in Questura : Due poliziotti morti per un motorino : Riccardo Pelliccetti La coppia di dominicani fermata dopo il furto di uno scooter. Uno ha sottratto l'arma a un agente e ha esploso diversi colpi. Il sindaco: «Siamo in guerra, lutto cittadino». Mattarella: «Una barbara uccisione» Trieste è stata destata tragicamente dal suo torpore e ha scoperto di non essere più una tranquilla città di provincia. Ieri pomeriggio due poliziotti sono stati uccisi all'interno della Questura da due ...

I 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici : il presidente Mattarella sul treno storico rende omaggio ai Due poliziotti uccisi : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Portici dove prenderà parte alla cerimonia per il 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Con il capo...

La mamma del killer dei Due poliziotti : "Chiedo perdono - tre famiglie distrutte" : La mamma del giovane che ha ucciso i due poliziotti a Trieste non si capacita. Le sue parole al Giornale Radio Rai

La madre dell'omicida dei Due poliziotti di Trieste : "Chiedo perdono" : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”. Lo ha detto Betania, la madre del giovane indagato per la sparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due agenti. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio - ha aggiunto commossa - cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il ...

Trieste - il dominicano ha sfilato Due pistole ai poliziotti in Questura. "Fondine difettose" - cosa risulta : "La dinamica di quanto accaduto in Questura a Trieste è chiara". Secondo la ricostruzione fornita dal questore Giuseppe Petronzi a Sky Tg24, sono state addirittura due le pistole d'ordinanza delle quali si è impossessato il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne immigrato regolare che

In Questura a Trieste per un furto ruba la pistola d’ordinanza e ammazza Due poliziotti : L’omicida, 29 anni di origini domenicane, è affetto da disagio psichico. Era stato denunciato dal fratello che poi l’ha aiutato a fuggire: arrestati

Poliziotti uccisi in questura a Trieste - Pierluigi Rotta raggiunto da Due colpi. Tre proiettili per Matteo Demenego : All'indomani della sparatoria all'interno della questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani...

Poliziotti uccisi a Trieste - chi erano Matteo Demenego e Pierluigi Rotta : «Due ragazzi speciali» : «Due ragazzi speciali, avevano appena 30 anni». Un agente della Questura si commuove e gli spunta qualche lacrima quando, rispondendo alle domande sui due Poliziotti uccisi, precisa di...

Trieste - ruba Due pistole in Questura e spara : morti Due poliziotti : Alejandro Augusto Stephan Meran, il domenicano che ha sparato all'interno della Questura di Trieste, ha sottratto le pistole ad entrambi i poliziotti che poi ha ucciso e non solo al primo agente che lo aveva accompagnato in bagno (GUARDA LA FOTOGALLERY). Sono alcuni dei particolari che emergono sulla tragedia di venerdì 4 (CHI ERANO I DUE poliziotti). Le indagini I rilievi all’interno e all'esterno della Questura si sono ...