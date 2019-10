Ballando con le stelle | Milly Carlucci contatta una grande attrice | lei rifiuta ma

Simone Di Pasquale - la confessione hot del ballerino di Ballando con le Stelle : “Da piccolo la ciccia copriva una parte del mio corpo” : Simone Di Pasquale, uno dei maestri storici di Ballando con le Stelle, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, ha parlato della sua infanzia e degli esordi come ballerino, lasciandosi andare ad una confessione piccante che ha fatto calare l’imbarazzo in studio. Tutto è iniziato con una foto di Di Pasquale da piccolo mandata in onda dalla conduttrice, che lui ha commentato così: “Quando ero ...

Ballando con le stelle - bordata dell'ex Simone Di Pasquale : "Voto zero" - come stronca Milly Carlucci : Simone Di Pasquale, storico ballerino dello show di Milly Carlucci Ballando con le stelle, si è confessato da Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai1. Tuttavia la conduttrice è incappata in una piccola gaffe, quando ha chiesto al ballerino della sua love story con Hoara Borselli

Simone Di Pasquale : giuria Ballando con le Stelle? “Voto 0” ecco perché : Simone Di Pasquale: giuria di Ballando con le Stelle? “Voto zero” ecco perché. Poi le parole sull’ex Natalia Titova e il compagno Massimiliano Rosolino Simone Di Pasquale, danzatore storico di Ballando con le Stelle, si è confessato da Caterina Balivo, sbarcando nel salotto di Vieni da Me (Rai 1). L’amatissimo ballerino è andato a ruota […] L'articolo Simone Di Pasquale: giuria Ballando con le Stelle? “Voto ...

Ballando con le stelle vs Amici celebrities - legale di Milly Carlucci : “Trasmissione copiata? Invito al buon senso”. E Mediaset : “Nessuna confondibilità” : Ballando con le stelle contro Amici celebrities. Continua la diatriba tra le due trasmissioni protagoniste rispettivamente di Rai 1 e di Canale 5. Dopo che ieri Dagospia ha lanciato la notizia di una presunta diffida “per plagio” inviata dall’avvocato di Milly Carlucci a Mediaset, lettera poi smentita dalla stessa conduttrice su Twitter, è intervenuto lo stesso legale, Yuri Picciotti. Picciotti ha confermato l’invio della ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith e il tumore : "Attendo il verdetto" - l'ultima sfida della giudice : Carolyn Smith, la tostissima giurata di Ballando con le stelle ammalata di tumore, scrive ai suoi fan. “Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati, mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof Paolo Marchetti", scrive sui social, "so

Amici Celelebrities troppo uguale a Ballando? Mediaset contro Milly Carlucci : il comunicato di fuoco : Milly Carlucci ieri aveva mandato una lettera di fuoco a Mediaset (da taluni ritenuta una diffida) per Amici Celebrities, ritenuto dalla conduttrice troppo simile al suo Ballando con le stelle. Mediaset non sta zitta e alle agenzie dà un comunicato di fuoco contro Milly e la lettera dell'avvocato Pi

"Diffida a Mediaset per Amici Celebrities? No - solo un invito al buon senso - ma vip può ballare con professionista solo a Ballando" : Il giallo della diffida di Milly Carlucci a Mediaset potrebbe aver raggiunto un epilogo (o un nuovo inizio?). Nel tardo pomeriggio odierno l'avvocato della conduttrice di Rai1 Yuri Picciotti, infaatti, ha spiegato (confermando quanto scritto da Blogo) all'Ansa di aver inviato una lettera all'ufficio Legale di RTI, sottolineando che il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 "utilizza tratti distintivi propri" di Ballando ...

Milly Carlucci accusa Maria De Filippi di aver copiato Ballando con le stelle : Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle, è più agguerrita che mai. E' notizia di poche ore fa che la conduttrice di Rai Uno si sia abbastanza risentita nel trovarsi programmato sulle reti Mediaset il nuovo programma di Maria De Filippi Amici Celebrities. In sostanza, la Carlucci non è d'accordo sulla formula del programma della collega, che va in onda il sabato sera su Canale 5 e che vede tra gli altri concorrenti anche Filippo ...

Milly Carlucci diffida Mediaset perché «Amici Celebrities» è simile a «Ballando con le Stelle»? Lei smentisce su Twitter : Amici Celebrities, i concorrenti del talent MediasetAmici Celebrities, i concorrenti del talent MediasetAmici Celebrities, i concorrenti del talent MediasetAmici Vip, i concorrenti del talent MediasetAmici Vip, i concorrenti del talent MediasetAmici Vip, i concorrenti del talent MediasetAmici Vip, i concorrenti del talent MediasetAmici Vip, i concorrenti del talent MediasetAmici Vip, i concorrenti del talent MediasetAmici Vip, i concorrenti del ...

Milly Carlucci diffida Mediaset : Amici Celebrities avrebbe copiato Ballando con Le Stelle : Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttirice di Rai1 avrebbe inviato al suo legale una diffida alla nota azienda rivale.

Milly Carlucci diffida Maria De Filippi : Amici Celebrities copia Ballando con Le Stelle? : Volano stracci tra le due regine del sabato sera televisivo. Secondo quanto rivelato dal sito Dagospia, Milly Carlucci, per voce dei suoi legali, avrebbe diffidato Mediaset dopo la messa in onda di Amici Celebrities. La conduttrice avrebbe individuato delle somiglianze fra il suo Ballando con le stelle, adattamento italiano del britannico Strictly Come Dancing, in onda dal 2005, con il nuovo talent vip di Canale 5.Come già sottolineato dal ...

Amici Celebrities - Milly Carlucci diffida Mediaset e Maria De Filippi : "Plagio di Ballando con le stelle" : Milly Carlucci contro Maria De Filippi, stavolta la guerra è apertissima e sanguinosa. Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice di Rai 1, che da anni è al timone di Ballando Con Le Stelle, avrebbe inviato, tramite il suo legale, una diffida a Mediaset. Secondo quanto si apprende Milly pe

Massimiliano Morra/ 'Sono fidanzato - la giuria di Ballando con le stelle mi deluse' : Massimiliano Morra a Vieni da Me. L'attore e più bello d'Italia 2010 si racconta al programma di Rai Uno: ecco le sue dichiarazioni

Ballando con le Stelle - il dramma di Carolyn Smith : "Il tumore si è un po' risvegliato" : Qualche ora fa Carolyn Smith, giudice del talent di Rai1 Ballando con le Stelle, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con il quale ha voluto informare i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute. Purtroppo, le notizie non sono delle migliori. La ballerina di Glasgow, combatte infat