Agenti uccisi a Trieste | l’assassino è Alejandro Augusto Stephan Meran

Trieste - Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - i due Agenti uccisi : Avevano 34 e 31 anni Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi in una sparatoria davanti alla Questura di Trieste per mano di Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli erano in attesa di essere interrogati in relazione a un furto avvenuto in mattinata. (GUARDA LA FOTOGALLERY - IL MESSAGGIO DI MATTARELLA - L'AUDIO DALLA QUESTURA: ...

Trieste - uno degli Agenti uccisi era figlio di un poliziotto : Napoli, 4 ott. (AdnKronos) - Pierluigi Rotta, uno dei due poliziotti uccisi a Trieste nel corso di una sparatoria, era originario di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Aveva 34 anni. Rotta era figlio di un poliziotto in pensione che aveva lavorato alla Questura di Napoli. Matteo Demenego aveva compiu

Agenti uccisi a Trieste - Mattarella : “Profonda tristezza”. Conte : “Tragedia che ferisce lo Stato” : Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino dopo la sparatoria e l'uccisione di due poliziotti. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli sono attesi in città. Mattarella ha inviato al Capo della Polizia un messaggio di cordoglio. Il premier Conte: "Grande dolore".Continua a leggere

Agenti uccisi a Trieste - il messaggio : “Siamo in ostaggio - hanno preso la pistola e sparano” : In un audio, inviato ai colleghi da una poliziotta che si trovava all'interno della Questura di Trieste, la donna racconta i primi momenti della sparatoria. Dice di aver visto i colleghi che portavano due persone di colore verso l'ufficio volanti e subito dopo di aver sentito gli spari e di aver visto i due Agenti feriti; "siamo in ostaggio dentro la questura", spiega.Continua a leggere

Trieste - Meloni : deve essere fatta giustizia per gli Agenti uccisi - nessuna attenuante : Roma – «Sgomento e rabbia per l’uccisione a Trieste di due agenti e il ferimento di altri tre, per mano di due rapinatori. Il mio cordoglio e la mia vicinanza vanno alle famiglie di questi giovani che hanno dato la vita per difendere la nostra sicurezza e a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Che i due bastardi assassini marciscano in galera per il resto dei loro giorni: sia fatta giustizia, senza attenuanti e senza ...

Poliziotti uccisi a Trieste - il messaggio del collega : “I due Agenti sono morti - avevano 30 anni” : "Hanno smesso di fare il massaggio cardiaco ai due colleghi in atrio. Hanno smesso perché sono morti tutti e due. Non superavano i 30 anni". Con questo messaggio vocale, registrato da un poliziotto e rapidamente rimbalzato tra i cellulari degli appartenenti alle forze dell'ordine, si sta diffondendo la notizia tragica: i due Poliziotti rimasti feriti nella sparatoria a Trieste non ce l'hanno fatta.Continua a leggere

Trieste : Patuanelli - ‘profondo cordoglio per Agenti uccisi - tragedia immane’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Profondo cordoglio per la morte dei due agenti uccisi in una sparatoria avvenuta davanti alla questura di Trieste. Due lutti che solcano l’anima, una tragedia immane. Sono vicino alla famiglia e alle forze dell’ordine”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo Trieste: Patuanelli, ‘profondo cordoglio per agenti uccisi, tragedia immane’ ...

