30° Congresso di Ainr a Siracusa | “Nuovi centri di neuroradiologia in Sicilia”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Abbiamo gettato le basi per la realizzazione delle Neuroradiologie di tutta la. Lo hanno detto, a conclusione del trentesimonazionale dell’, associazione italiana didiagnostica ed interventistica, tenutosi dal 2 fino al 5 ottobre al palazzo Arcivescovile di, Concetto Cristaudo, Marcello Longo e Maria Pia Pappalardo, primari didegli ospedali Cannizzaro di Catania, Policlinico di Messina e del Civico di Palermo, le prime strutture nell’isola, già operanti, diinterventistica. “Partiranno – spiegano i tre primari siciliani – anche, con copertura temporale inferiore (h 12 non 24), Garibaldi di Catania e Villa Sofia di Palermo, in attesa diventare hub unitamente a Caltanissetta”. Naturalmente, non saranno tagliate fuori le altre province. Esiste un protocollo, frutto del lavoro svolto in commissione, ...

